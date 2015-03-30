Видео, растрогавшее интернет-пользователей: слониха 11 часов пыталась вытащить детеныша из ямы

Попытка, другая, третья – безрезультатно. Усилия слонихи приводили к обратному: под грузом ее тела края ямы лишь сильнее обрушивались, засыпая слоненка песком.

Новости Индии. В Интернете популярность набирает видео, снятое в Индии. На протяжении долгих 11 часов мама-слониха пыталась спасти своего детеныша, упавшего в наполненный грязью заброшенный колодец.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на помощь заботливой маме не пришли спасатели. Они опоясали слоненка тросами и вытащили его из ловушки. Материнская любовь способна творить чудеса.

В феврале видео с мамой-кошкой, спасшей из ямы котенка, покорило сердца интернет-пользователей. Видеозапись спасения маленького котенка выложил пользователь YouTube. Мужчина совершенно случайно стал очевидцем того, как мама-кошка пыталась помочь котенку, который никак не мог самостоятельно выбраться из ямы.

Когда малыш оказался на дне обрыва, кошка, не раздумывая, прыгнула за ним, схватила зубами и вытащила из ямы. В чем пользователи обвиняют человека, который снимал происходящее? Подробности здесь.