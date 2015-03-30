Видео, растрогавшее интернет-пользователей: слониха 11 часов пыталась вытащить детеныша из ямы
Новости Индии. В Интернете популярность набирает видео, снятое в Индии. На протяжении долгих 11 часов мама-слониха пыталась спасти своего детеныша, упавшего в наполненный грязью заброшенный колодец.
Попытка, другая, третья – безрезультатно. Усилия слонихи приводили к обратному: под грузом ее тела края ямы лишь сильнее обрушивались, засыпая слоненка песком.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на помощь заботливой маме не пришли спасатели. Они опоясали слоненка тросами и вытащили его из ловушки.
Материнская любовь способна творить чудеса.
В феврале видео с мамой-кошкой, спасшей из ямы котенка, покорило сердца интернет-пользователей. Видеозапись спасения маленького котенка выложил пользователь YouTube. Мужчина совершенно случайно стал очевидцем того, как мама-кошка пыталась помочь котенку, который никак не мог самостоятельно выбраться из ямы.
Когда малыш оказался на дне обрыва, кошка, не раздумывая, прыгнула за ним, схватила зубами и вытащила из ямы. В чем пользователи обвиняют человека, который снимал происходящее? Подробности здесь.