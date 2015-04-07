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Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет

07 апреля 2015 09:08
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Новости Великобритании. Кролик Дарий является обладателем официального титула «самый большой кролик в мире». Длина животного – более 1,2 м, вес – более 25 килограммов. Дарий попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный представитель своего вида в мире.

Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет-1

Не исключено, что его рекорд в скором времени будет побит. У Дария подрастает достойная смена: его сын Джефф уже почти догнал отца по габаритам. Длина его туловища уже достигла метра.



Дарий и Джефф – кролики породы «континентальный гигант». Это одна из старейших разновидностей кроликов в мире, первые упоминания о ней относятся к середине XVI века. Продолжительность жизни этих кроликов – от четырех до пяти лет. Зоологи уверяют: эти животные прекрасно поддаются дрессировке.

Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет-3

Хозяйка Дария и Джеффа – 63-летняя Аннетт Эдвардс – души не чает в своих питомцах.



Аннетт Эдвардс (в интервью Metro):
Большинство кроликов любят много внимания и хорошо ладят с детьми, и эти двое не исключение.

Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет-5

Прокормить самых больших кроликов в мире не так-то просто. За год папа с сыном съедают по 2000 морковок и 700 яблок каждый. Более того, ежедневно Дарий и Джефф опустошают по большой миске еды для кроликов, закусывая пучком сена. А еще, Джефф и Дарий обожают играть с маленькими детьми.

Миллионы людей в мире растят детей и содержат домашних животных. Действительно, и те, и другие чаще всего хорошо уживаются вместе, отлично ладят между собой, а их отношения со временем перерастают в настоящую дружбу. К сожалению, не все взрослые столь лояльны к появлению питомцев в доме. Иногда детям годами приходится упрашивать родителей завести собачку, например. Но взвалить на себя дополнительный груз забот и хлопот готовы далеко не все. Меж тем пользы от общения детей с животными гораздо больше, чем пресловутых проблем. И это доказано! Подробности вы узнаете из сюжета. Видео здесь.

Источник фото: metro.co.uk и express.co.uk

# Домашние животные # Фотофакт # Животные # Аннетт Эдвардс

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