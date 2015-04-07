Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет

Новости Великобритании. Кролик Дарий является обладателем официального титула «самый большой кролик в мире». Длина животного – более 1,2 м, вес – более 25 килограммов. Дарий попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный представитель своего вида в мире.

Не исключено, что его рекорд в скором времени будет побит. У Дария подрастает достойная смена: его сын Джефф уже почти догнал отца по габаритам. Длина его туловища уже достигла метра.







Дарий и Джефф – кролики породы «континентальный гигант». Это одна из старейших разновидностей кроликов в мире, первые упоминания о ней относятся к середине XVI века. Продолжительность жизни этих кроликов – от четырех до пяти лет. Зоологи уверяют: эти животные прекрасно поддаются дрессировке.

Хозяйка Дария и Джеффа – 63-летняя Аннетт Эдвардс – души не чает в своих питомцах.







Аннетт Эдвардс (в интервью Metro):

Большинство кроликов любят много внимания и хорошо ладят с детьми, и эти двое не исключение.

Прокормить самых больших кроликов в мире не так-то просто. За год папа с сыном съедают по 2000 морковок и 700 яблок каждый. Более того, ежедневно Дарий и Джефф опустошают по большой миске еды для кроликов, закусывая пучком сена. А еще, Джефф и Дарий обожают играть с маленькими детьми.



