Прямой эфир

В Бразилии щенок защищал хозяина, получившего травмы, от спасателей и полицейских

09 апреля 2015 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Братья наши меньшие иногда способны преподать урок самоотверженности людям. Недавно в Бразилии эта истина подтвердилась в очередной раз.

Полицейские и спасатели прибыли на помощь травмированному мужчине. Пес решил, что его хозяину угрожает опасность, и бросался на каждого, кто пытался приблизиться к нему.

Щенок сдался только после того, как полицейские попытались набросить на него куртку. Что произошло с мужчиной, не сообщается. Согласно одной из версий, он был пьян и получил травмы, когда упал на землю.

«Друг познаётся в беде» эту поговорку безоговорочно можно отнести именно к собакам. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ отыскали несколько трогательных историй о собаках, кошках и невероятных поступках четвероногих друзей человека. Текст и видео здесь.

# Человек и животные # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет
07 апреля 2015 09:08

Фотографии самого большого кролика в мире – его длина более 1,2 м – покорили Интернет

Видео, растрогавшее интернет-пользователей: слониха 11 часов пыталась вытащить детеныша из ямы
30 марта 2015 17:41

Видео, растрогавшее интернет-пользователей: слониха 11 часов пыталась вытащить детеныша из ямы

Собака исполнила песню Уитни Хьюстон на шоу в Бельгии и произвела фурор
22 марта 2015 18:41

Собака исполнила песню Уитни Хьюстон на шоу в Бельгии и произвела фурор