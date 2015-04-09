В Бразилии щенок защищал хозяина, получившего травмы, от спасателей и полицейских

Новости Бразилии. Братья наши меньшие иногда способны преподать урок самоотверженности людям. Недавно в Бразилии эта истина подтвердилась в очередной раз.



Полицейские и спасатели прибыли на помощь травмированному мужчине. Пес решил, что его хозяину угрожает опасность, и бросался на каждого, кто пытался приблизиться к нему.

Щенок сдался только после того, как полицейские попытались набросить на него куртку. Что произошло с мужчиной, не сообщается. Согласно одной из версий, он был пьян и получил травмы, когда упал на землю.



«Друг познаётся в беде» – эту поговорку безоговорочно можно отнести именно к собакам. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ отыскали несколько трогательных историй о собаках, кошках и невероятных поступках четвероногих друзей человека. Текст и видео здесь.