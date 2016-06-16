Маленькие санитары леса: вся правда и вымысел о ежах

У этих маленьких санитаров леса всегда влажный нос и около 6 тыс. иголок. Они способны развивать скорость до 3 метров в секунду и даже умеют плавать. У них отлично развито обоняние и слух.

Древние славяне всегда почитали ежей и наделяли их мудростью. Эти млекопитающие были для них своеобразным оберегом от нечистой силы.

Наши предки считали ежей настоящими травниками, которые знали, где растёт омолаживающая трава. Кроме того, при помощи ежейного сала лечили лихорадку и ревматизм.

Так было раньше. Сегодня в Беларуси распространены в основном белогрудые ежи. Название говорящее: их брюхо белого цвета.

Эти небольшие животные относятся к насекомоядным. Основной рацион составляют: гусеницы, личинки майского жука, жужелицы. Этим ежи и полезны для нас: поедают вредных насекомых.

Любят лакомиться ёжики мышами, червями, птенцами, ящерицами и даже гадюками. Их организм устойчив к яду. В общем, едят всё аппетитное, что находится под их лапами, кроме растительной пищи.

Увидеть ёжика с яблоками и грибами на иголках можно разве что в детских книгах. Вымысел и то, что ёж – отличный мышелов. За что его даже назвали «колючей кошкой». Съесть грызуна он, конечно, может, но только больного, мёртвого или новорождённого. Молодая шустрая мышь ему не по силам.

Прицепить на иголки они могут лишь лесные листья и веточки.

Ежи активно питаются в ночное время суток и до утра. А днём, в основном, предпочитают отдыхать в своих укрытиях.

Любопытно, что ежи предпочитают селиться на опушках, перелесках, небольших полянах, в поймах рек. Им нравятся широколиственные леса, так как в них много насекомых, птиц и грызунов. Особенно много ежей в дубравах и березняках.

Ранее численность ежей в белорусских лесах достигала до 60 особей на квадратный метр. Много их и сейчас.

Зимой они впадают в спячку, а весной просыпаются очень голодными. Так как за зиму расходуют все свои жировые запасы и начинают вести активный образ жизни. Так что весной вы можете найти ежей и днём в поисках пищи.

Сейчас встретить ежа в городе, в парке или на даче – не редкость. Вот только брать домой его – не безопасно.