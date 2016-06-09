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Имитация реальной охоты: курсинг – спорт для быстрых и выносливых собак

09 июня 2016 10:12
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Имитация реальной охоты и возможность не сдерживать свои природные инстинкты. Здесь нужно обыграть соперника и прийти первым с добычей в зубах.

Курсинг обеспечивает собаке не только физическую, но и эмоциональную и умственную нагрузки. Для самых непоседливых животных этот вид спорта – отличная альтернатива гонкам за кошками и птицами по городу.

Сконцентрированное внимание и фиксированный взгляд: «Я вижу приманку! Это моя цель! Я должен её догнать, догнать, догнать…»

Оценивается курсинг не по времени прохождения трассы. Во время судейства принимается во внимание энтузиазм преследования, умение маневрировать на крутых поворотах, выносливость, а также интеллект.

Тренировка по курсингу – прекрасная замена обычным прогулкам на поводке возле дома.

# Человек и животные # Фотофакт # Животные # Ирина Ерохина # Анна Кардаш # Олег Вашкевич

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