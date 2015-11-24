Учёные напечатали на 3D-принтере специальное кресло на колёсиках для двулапого щенка

Новости США. Знакомьтесь, это Тэмблс – маленький терьер, ему 6 недель отроду. Малыш родился всего с 2 лапами. Через 2 недели после рождения Тэмблса забрала некоммерческая организация, которая занимается спасением собак и поиском дома для них. Энджела Маркс, председатель правления организации «Друзья собачьих приютов» (в интервью BuzzFeed News):

Тэмблс был самым крошечным щенком из помёта, поэтому ему было проблематично бороться за материнское молоко.

Мы решили, что ему нужен дополнительный специальный уход. Мы кормили его из бутылочки, чтобы он мог стать более сильным и здоровым.

Одна молодая пара увидела фото Тэмблса на страничке организации в Сети. Они позвонили в приют и сообщили, что есть идея сделать на заказ специальное кресло на колёсиках, которое поможет щенку передвигаться. Ребята разработали дизайн кресла и связались с Центром инноваций университета Огайо, чтобы помочь им воплотить идею в жизнь с помощью 3D-принтера.

Позже администрация приюта опубликовала фото и видео того, как Тэмблс приспособился к новому креслу. Энджела Маркс:

Пока Тэмблс плохо справляется с новым приспособлением, это процесс займёт некоторое время.

Он такой крошечный и такой милый. Совсем не кажется, что ему чего-то не хватает.

Пока он такой маленький и всё ещё растёт, ему нужно время, чтобы научиться правильно ходить. Когда кресло будет полностью подходить ему по физическим параметрам, мы перейдём к физиотерапии.

Реакция общественности на историю Тэмблса была просто потрясающей. Мы в восторге от этого щеночка, он излучает интерес и радость ко всем людям.