В Англии участились случаи появления пантер в населенных пунктах

«Информируем: недалеко от школы была обнаружена пантера. Полиция уже поставлена в известность».

Новости Великобритании. В небольшой деревеньке Раярш, графство Кент, возле здания начальной школы была обнаружена пантера, как сообщает газета The Mirror . Сотни родителей были информированы об инциденте в 8:35 утра посредством sms-сообщений, которые гласили:

Люсия Амато, местный житель: Сначала я подумала, что это большая собака, но потом я увидела длинный изогнутый хвост. Не было никаких слухов на этот счет, пока я не рассказала, что сама видела пантеру. Я думаю, что она приходила за овцами или фазанами, но не за нашими детьми.

Мать двоих детей Люсия Амато рассказывает, что видела пантеру год назад, когда выгуливала собаку.

Энн Хэйвард, местный житель:

Пока я занята, эта ситуация меня волнует, но когда мой ребенок рядом, то я думаю, не о чем волноваться.

Местные жители считают, что большая кошка может жить в пещере на холме, недалеко от деревни.

Местный житель:

Там точно что-то есть, я специально проверял. Я видел там морду животного и она выглядела достаточно устрашающе. Я думаю, что пещера – идеальное убежище для пантеры.