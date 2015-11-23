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В Англии участились случаи появления пантер в населенных пунктах

23 ноября 2015 14:00
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Новости Великобритании. В небольшой деревеньке Раярш, графство Кент, возле здания начальной школы была обнаружена пантера, как сообщает газета The Mirror. Сотни родителей были информированы об инциденте в 8:35 утра посредством sms-сообщений, которые гласили:

«Информируем: недалеко от школы была обнаружена пантера. Полиция уже поставлена в известность».

В Англии участились случаи появления пантер в населенных пунктах-1

Мать двоих детей Люсия Амато рассказывает, что видела пантеру год назад, когда выгуливала собаку.

Люсия Амато, местный житель:
Сначала я подумала, что это большая собака, но потом я увидела длинный изогнутый хвост. Не было никаких слухов на этот счет, пока я не рассказала, что сама видела пантеру.
Я думаю, что она приходила за овцами или фазанами, но не за нашими детьми.

В Англии участились случаи появления пантер в населенных пунктах-4

Энн Хэйвард, местный житель:
Пока я занята, эта ситуация меня волнует, но когда мой ребенок рядом, то я думаю, не о чем волноваться.

Местные жители считают, что большая кошка может жить в пещере на холме, недалеко от деревни.

Местный житель:
Там точно что-то есть, я специально проверял. Я видел там морду животного и она выглядела достаточно устрашающе. Я думаю, что пещера – идеальное убежище для пантеры.

Полиция графства Кент подтверждает, что к ним были обращения о гуляющей на свободе пантере.

В Англии участились случаи появления пантер в населенных пунктах-7

Представитель полиции:
В 8.25 утра к нам поступило сообщение о том, что вблизи школы была обнаружена пантера. Территория была сразу же обследована, но животное не было найдено.

Это не первый случай, когда люди видели пантеру в Англии, больших кошек также видели в графстве Эссекс и Девон.

Перевод: Лилия Соломенкова

# Дикие животные # Животные

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