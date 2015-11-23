Собачья верность: пес не покидает свою погибшую подругу, овчарку Марли

Новости США. Брайан, пес породы пиренейская горная собака, отказался покидать свою погибшую подругу, овчарку по имени Марли. Фото этого преданного пса уже разошлись по всему Интернету. Волонтеры сразу поспешили на помощь.

Собак обнаружили волонтеры местного центра помощи животным.

Джули Фенелл, волонтер, защитница животных (Даллас):

Брайан очень верен своей подруге и он, очевидно, скорбит о ней. Он сидел возле погибшей подружки, как статуя, и смотрел на нее.

Мне пришлось нести его в машину на руках, так как пес не двигался, а когда мы уезжали, то он до последнего смотрен на нее через заднее стекло.

Работникам соцорганизации не удалось найти хозяев собак, потому что на их ошейниках не было никакой информации. Благо, что семья в поисках своих питомцев сама обратились за помощью в центр.