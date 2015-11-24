В Великобритании открыли кошачий паб

Новости Великобритании. В Англии открылся кошачий паб. Посетив его, вы сможете насладиться пинтой вашего любимого напитка в заМУРчательной компании не одного и не двух, а целых 15 котов и кошек, сообщает британская газета Metro .

Любители пива и животных едва могут сдержать волнение, ведь кошачий паб – это прекрасное соединение того, что британцы так любят – очаровательных животных и алкоголя.

Поблагодарить за открытие такого замечательного места в Бристоле нужно Люка Дэниэлса, хозяина паба Bag o’ Nails (с англ. ‘мешок когтей’).

Люк Дэниэлс, хозяин паба:

Реакция посетителей в большинстве случаев положительная. Бывают случаи, когда люди заходят к нам и сразу выходят, потому что у кого-то может быть аллергия на кошачью шерсть, но, в общем, люди любят кошек.