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В Великобритании открыли кошачий паб

24 ноября 2015 07:12
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Новости Великобритании. В Англии открылся кошачий паб. Посетив его, вы сможете насладиться пинтой вашего любимого напитка в заМУРчательной компании не одного и не двух, а целых 15 котов и кошек, сообщает британская газета Metro.

В Великобритании открыли кошачий паб-1


Фото. Вход в паб

Любители пива и животных едва могут сдержать волнение, ведь кошачий паб – это прекрасное соединение того, что британцы так любят – очаровательных животных и алкоголя.

Поблагодарить за открытие такого замечательного места в Бристоле нужно Люка Дэниэлса, хозяина паба Bag o’ Nails (с англ. ‘мешок когтей’).

Люк Дэниэлс, хозяин паба:
Реакция посетителей в большинстве случаев положительная. Бывают случаи, когда люди заходят к нам и сразу выходят, потому что у кого-то может быть аллергия на кошачью шерсть, но, в общем, люди любят кошек.

В Великобритании открыли кошачий паб-4

Когда кошкам надоедает внимание посетителей, они могут уйти наверх, в отдельную комнату, чтобы побыть немного в тишине.

Однажды был случай, когда в пабе оказалось целых 24 кота, однако это было уже слишком, поэтому некоторые из гостей забрали несколько котов себе домой в качестве питомцев.

В Великобритании открыли кошачий паб-7

Перевод: Светлана Конашевская

# Человек и животные # Животные

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