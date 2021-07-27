Тигры купаются в бассейне, а волки принимают душ. Как животные из Гродненского зоопарка спасаются от жары

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем и купаются в бассейнах – почти как на морских курортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно водные процедуры любят копытные. Причем не столько им нравится душ, сколько сырость. Например, гривистые бараны предпочитают полежать в прохладной грязи, потереться о землю боками.

Представители семейства кошачьих могут и в лучах понежиться, и пойти поспать в тени. Для этого у животных сделаны навесы и беседки.

А вот тигры Шерхан и Тайга, единственные из сородичей, желают периодически искупаться в бассейне, что, конечно, вызывает восторг у зрителей. Работники зоопарка ежедневно увлажняют вольеры, чтобы животным было свежо. Пара волков не прочь в этот момент воспользоваться душем. В период жары некоторые животные меньше едят, но больше пьют, поэтому в зоопарке следят, чтобы в поилках всегда была вода.

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:

В летнее время рацион у наших животных меняется. В рационе больше сочных кормов, свежескошенной травы, овощей, фруктов. Также для некоторых видов животных мы замораживаем и даем как угощение фрукты для развлечения, холодненькое. Сотрудники Гродненского зоопарка стараются для каждого животного создать лучшие условия, поэтому мы за ними наблюдаем, контролируем, заботимся, смотрим, и животные себя чувствуют комфортно.

В целом же большинству обитателей зоопарка жара не страшна. Это экзотические животные, для которых знойная погода – привычная среда обитания.