Леди и Бродяга. В Минском зоопарке поселилась пара песцов

Леди и Бродяга – так назвали песцов, которых на днях привезли из Жлобина.

Новости Беларуси. Легендарные персонажи мультфильма про любовь двух собак поселились в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самку и самца временно поселили в открытом вольере, где еще летом жили шимпанзе. Там воссозданы условия, приближенные к тем, в которых зверьки живут в дикой природе.

Для Минского зоопарка животные – настоящая новинка. Сотрудникам даже пришлось изучать специализированную литературу об их содержании. Для минчан появление белоснежных пушистых песцов станет небольшим подарком к Новому году.