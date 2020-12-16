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Леди и Бродяга. В Минском зоопарке поселилась пара песцов

16 декабря 2020 20:02
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Новости Беларуси. Легендарные персонажи мультфильма про любовь двух собак поселились в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Леди и Бродяга – так назвали песцов, которых на днях привезли из Жлобина.

Леди и Бродяга. В Минском зоопарке поселилась пара песцов-1

Самку и самца временно поселили в открытом вольере, где еще летом жили шимпанзе. Там воссозданы условия, приближенные к тем, в которых зверьки живут в дикой природе.

Для Минского зоопарка животные – настоящая новинка. Сотрудникам даже пришлось изучать специализированную литературу об их содержании. Для минчан появление белоснежных пушистых песцов станет небольшим подарком к Новому году.

# Зоопарк # Животные # Фотофакт

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