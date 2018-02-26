Симптомы бешенства и советы по тому, как обезопасить своего питомца

Календарь говорит, что скоро весна, а это значит, что придёт то долгожданное время, когда многие отправятся на природу и будут брать своих питомцев с собой. И там может подстерегать опасность.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ветеринарный терапевт – Ася Лемачко.
Какие проблемы могут появиться?
Ася Лемачко, ветеринарный терапевт:
Что у кошек, что у собак – это бешенство. У собак ещё параллельно это будет парвовирус, чума, липтоспироз, аденовироз и парагрипп. Чаще всего первые три встречаются, особенно это для охотничьих животных. Для них это очень актуально, так как они контактируют с полевыми штаммами, они больше подвержены риску.
Что из того, что вы назвали, опасно для человека?
Ася Лемачко:
Самое актуальное – это бешенство. Эта болезнь неизлечима ни для человека, ни для животного.
Какие симптомы бешенства? На что стоит обратить внимание?
Ася Лемачко:
Есть две формы: буйная и паралитическая. Соответственно, паралитическая характеризуется слюнотечением, животное не может глотать, из названия заканчивается все параличом, то есть животное не может двигать конечностями. В среднем, идёт от недели до трёх после покусов, но это может быть и меньше гораздо по времени, и вплоть до года может вызывать симптоматика. Дикие животные, как лисы, могут вообще носительствовать годами, только потом заболеть и умереть. Если лисичка или енотик очень милые, то не надо трогать их руками. Лучше носить с собой перчатки и не трогать без них.
После вакцинирования животное плохо себя чувствует, это нормально? Когда и каким образом стоит обрабатывать питомца от клещей?
Подробности – в видеоматериале.