Симптомы бешенства и советы по тому, как обезопасить своего питомца

Календарь говорит, что скоро весна, а это значит, что придёт то долгожданное время, когда многие отправятся на природу и будут брать своих питомцев с собой. И там может подстерегать опасность.

Какие проблемы могут появиться?

Ася Лемачко, ветеринарный терапевт:

Что у кошек, что у собак – это бешенство. У собак ещё параллельно это будет парвовирус, чума, липтоспироз, аденовироз и парагрипп. Чаще всего первые три встречаются, особенно это для охотничьих животных. Для них это очень актуально, так как они контактируют с полевыми штаммами, они больше подвержены риску.

Что из того, что вы назвали, опасно для человека?

Ася Лемачко:

Самое актуальное – это бешенство. Эта болезнь неизлечима ни для человека, ни для животного.

Какие симптомы бешенства? На что стоит обратить внимание?

Ася Лемачко:

Есть две формы: буйная и паралитическая. Соответственно, паралитическая характеризуется слюнотечением, животное не может глотать, из названия заканчивается все параличом, то есть животное не может двигать конечностями. В среднем, идёт от недели до трёх после покусов, но это может быть и меньше гораздо по времени, и вплоть до года может вызывать симптоматика. Дикие животные, как лисы, могут вообще носительствовать годами, только потом заболеть и умереть. Если лисичка или енотик очень милые, то не надо трогать их руками. Лучше носить с собой перчатки и не трогать без них.

После вакцинирования животное плохо себя чувствует, это нормально? Когда и каким образом стоит обрабатывать питомца от клещей?