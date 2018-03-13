«Хорошо покормишь – получишь результат». Женщина-зоотехник – о своей работе. Репортаж СТВ

Больше 30 лет Надежда Павловна трудится в родном хозяйстве «Асилак» – былое «Звезда», в агрогородке Слобода Узденского района, и другой жизни для себя не представляет. Начинала заведующей, и вот уже 20 лет она – опытный зоотехник и главный человек на ферме. Ещё в детстве помогала маме-доярке и очень привязалась к животным. Для Надежды Павловны телята, как родные дети, трогательные и беззащитные.

К каждому она относится с любовью и заботится о здоровье. Ведь, как досмотришь малышей в яслях – такое потом будет потомство и молоко. Надежда Бушило, зоотехник:

Вот у нас родился теленочек, новорожденный – будущая мама. Даже в 2 часа ночи, когда звонят и просят помощи, я стараюсь быстрее прилететь. Бывают всякие сложности, правда, и трудновато, но когда рождается телёнок – радости через край.

Надежда Михайловна вспоминает 80-е годы, когда боялась оставаться одна на ферме. Доярок и телятниц не хватало, нужно было успеть подоить и покормить коров. Но все меняется к лучшему. Теперь все модернизировано, и трудится замечательная команда профессионалов. На ежедневных планерках с ветврачом, техником-осеменатором, доярками, трактористами и другими наш зоотехник обсуждает ситуацию и каждому раздаёт грамотные задания.

Были зимы, когда от коровы получали всего по 2,5 литра молока. А теперь качественным надоям голштинской породы Надежда Михайловна не может нарадоваться. Есть рекордсменки, которые способны давать по 45 и даже 52 килограммов молока за сутки. Но как известно, хорошо покормишь – получишь результат. Для каждого наш зоотехник подбирает индивидуальное меню.

Надежда Бушило:

Я делаю рационы, под каждую группу отдельно. Это вот наша база данных, и я каждое утро прибегаю и контролирую, сколько у нас коровка дает молока. Правильно ли я её сегодня накормила или неправильно.

Но кормом душу животных не обманешь. Им нужно общение и понимание. Они узнают хозяев по голосу и не любят, когда на них кричат, из-за неправильного отношения могут убегать и даже идти напролом. Так, в доильном зале ветврач – нежеланный гость. Коровы вмиг узнают человека с уколами, и у них начинается стресс.