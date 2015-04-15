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Штраф $510 тыс за бумажное объявление о пропаже пса – хозяева просят помочь «Найти Олли» через соцсети

15 апреля 2015 18:57
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Новости США. Роджеру Горовицу, хозяину пропавшего пса, грозит штраф в размере 510 000 долларов, сообщает Mirror.

Собака по кличке Олли сбежала во время прогулки.

Роджер Горовиц, хозяин пропавшего пса:
Поводок каким-то образом расстегнулся. Я не успел опомниться, как Олли уже убежала.

Роджер обратился за помощью к добровольцам, которые помогли ему расклеить объявления о пропавшей собаке.

Штраф $510 тыс за бумажное объявление о пропаже пса – хозяева просят помочь «Найти Олли» через соцсети -1

Однако каково было удивление Горовица, когда на следующий день к нему пришли полицейские и пригрозили выписать значительный штраф.

Согласно закону, действующему в округе Колумбия, людям, незаконно размещающим объявления,  может грозить штраф в размере 300 долларов. Но откуда взялась сумма в $510 тысяч? Не уж-то за каждое отдельное объявление?

Опасаясь штрафа, а также более серьезных последствий, Роджер был вынужден снять объявления.

Роджер Горовиц, хозяин пропавшего пса:
Полицейский сказал, что раз на них мой номер телефона, то и штраф предстояло бы платить мне.

Анна-Мария Горовиц, жена:

Вот такая вот получается задачка: что нам теперь можно предпринять, чтобы найти пса?

История с каждым днем становится все популярной в социальных сетях.

В Твиттере запущена кампания под названием «Найти Олли» (#findolllie), которую уже поддержали тысячи пользователей сети.

Роджер взял Олли из приюта, узнав, что предыдущий хозяин жестоко обращался с питомцем.  

# Домашние животные # Животные

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