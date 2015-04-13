Выпить коктейль и перекусить рядом со свинкой: в Лондоне пройдет пинки минипигов

Новости Великобритании. В одном из лондонских кафе пройдет необычное мероприятие: с 21 по 25 мая для любителей маленьких свинок, которые стали настоящим мейнстримом в Европе, будет организован Pignic (от англ. pig ‘свинья’ и picnic ‘пикник’).
Посетителям будет предложена уникальная возможность выпить тематический коктейль и перекусить рядом с милыми животными, которые при рождении могут с легкостью поместиться в чайной чашке.
В кафе будет выделена специальная зона для пикника, а вечером будут показывать фильм про поросят.
Целью данной акции является повышение осведомленности людей об этих экзотических питомцах.
Алекс Шебар, один из организаторов (в комментариях Express):
Мини-свинки сейчас очень популярны, особенно среди знаменитостей. Часто люди покупают их в качестве милого аксессуара, полагая, что они больше не вырастут. Однако свинки весьма прихотливы в уходе, из-за чего доставляют своим хозяевам немало проблем и в итоге оказываются брошенными.
Мероприятие будет платным, но точная стоимость билетов пока неизвестна.
Однако известна средняя стоимость этих милых созданий – примерно 700 фунтов стерлингов (1 000$). Вырастают они до 16 см в высоту, а живут в среднем до 18 лет.
Алекс Шебар:
Сначала мы хотели провести данное мероприятие с пингвинчиками, но все-таки это было бы немного труднее! Мини-свинки очаровательные и умные. Так же, как и собакам, им необходимо человеческое общение.
Те, кто не смогут приобрести билет, получат возможность увидеть маленьких поросят через огромные окна кафе.