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В Шотландии всем зоопарком выхаживают 85-граммового пингвинчика, от которого отказались родители

14 апреля 2015 15:05
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Новости Великобритании. Появившийся на свет в зоопарке Шотландии (Blair Drummond Safari Park) перуанский пингвинчик весил всего 85 граммов.

Сейчас, две недели спустя, птенец весит ровно столько же, сколько 14 печений «Пингвин».

Кони Макэвен (Coni McEwan ), смотритель зоопарка (в комментарии Mirror):
Когда пингвин только вылупился, его вес составлял 85 граммов. Сегодня мы его вновь взвесили - он значительно подрос. Сейчас птенец весит 280 граммов, или 14 печений «Пингвин». С каждым днем малыш становится все более шустрым и крикливым.

Родители пингвинчика не захотели высиживать яйцо, поэтому сотрудникам зоопарка пришлось самим растить кроху. Затем в течении двух недель птенец находился под присмотром «приемныхродителей Фреклс и Шелдон. 

В Шотландии всем зоопарком выхаживают 85-граммового пингвинчика, от которого отказались родители -1

Пол малыша пока неизвестен, поэтому имени у него нет. 

Гари Гилмур (Gary Gilmour), директор зоопарка:
Пока мы никак его не назвали, так как не знаем мальчик это или девочка. В этом возрасте у пингвинов очень сложно точно определить пол. Единственный способ это выяснить - взять образец крови на ДНК. Именно так мы и поступим. Но сделать его можно будет лишь в 10 недель, когда птенец уже оперится.
Пока же он останется в инкубаторе. Его перья должны стать полностью водонепроницаемыми прежде, чем его поместят в бассейн.

# Зоопарк # Животные

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