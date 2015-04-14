В Шотландии всем зоопарком выхаживают 85-граммового пингвинчика, от которого отказались родители

Новости Великобритании. Появившийся на свет в зоопарке Шотландии (Blair Drummond Safari Park) перуанский пингвинчик весил всего 85 граммов.

Сейчас, две недели спустя, птенец весит ровно столько же, сколько 14 печений «Пингвин».

Кони Макэвен (Coni McEwan ), смотритель зоопарка (в комментарии Mirror):

Когда пингвин только вылупился, его вес составлял 85 граммов. Сегодня мы его вновь взвесили - он значительно подрос. Сейчас птенец весит 280 граммов, или 14 печений «Пингвин». С каждым днем малыш становится все более шустрым и крикливым.

Родители пингвинчика не захотели высиживать яйцо, поэтому сотрудникам зоопарка пришлось самим растить кроху. Затем в течении двух недель птенец находился под присмотром «приемныхродителей Фреклс и Шелдон.