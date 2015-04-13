После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными
Новости Великобритании. Французский чревовещатель Марк Метрал и его питомец, пес Венди, сорвали бурные овации во время своего выступления на британском шоу талантов Britain’s Got Talent в субботу. Как сообщает Mirror, аудитория и судьи пребывали в полном восторге от собаки-мима, но их мнение не разделили благотворительные организации по борьбе с жестокостью в отношении животных. Появились сообщения о том, что на собаку надевается маска для управления ее движениями. Активисты использовали Twitter, чтобы выразить свое недовольство.
Эбби Фергюсон, активист(сообщение в Twitter):
Я шокирована таким отношением к животному, собака выглядит очень испуганной, жестокое обращение – это не талант.
Эшли Беа, активист(сообщение в Twitter):
Я очень люблю собак, но то, что было показано на шоу, это уже слишком.
Марк Метрол давно известен во Франции, он занимается чревовещанием с 1980 года и более 5 лет выступает вместе с Венди.
Один из судей шоу,Саймон Коуэлл, также высказался по поводу сложившейся ситуации.
Саймон Коуэлл, судья шоу Britain’s Got Talent:
Я думаю совершенно по-другому. На шоу мы показываем индивидуальность животных. Мне кажется, они хорошо проводят время, они выглядят довольными.
Представитель Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) заявил, что их организация свяжется с продюсерами шоу, чтобы выяснить, какие методы управления животным были использованы во время выступления, была ли надета маска, и как это повлияло на собаку.