После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными

Новости Великобритании. Французский чревовещатель Марк Метрал и его питомец, пес Венди, сорвали бурные овации во время своего выступления на британском шоу талантов Britain’s Got Talent в субботу. Как сообщает Mirror , аудитория и судьи пребывали в полном восторге от собаки-мима, но их мнение не разделили благотворительные организации по борьбе с жестокостью в отношении животных. Появились сообщения о том, что на собаку надевается маска для управления ее движениями. Активисты использовали Twitter, чтобы выразить свое недовольство.

Эбби Фергюсон, активист(сообщение в Twitter):

Я шокирована таким отношением к животному, собака выглядит очень испуганной, жестокое обращение – это не талант.

Эшли Беа, активист(сообщение в Twitter):

Я очень люблю собак, но то, что было показано на шоу, это уже слишком.

Марк Метрол давно известен во Франции, он занимается чревовещанием с 1980 года и более 5 лет выступает вместе с Венди.