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После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными

13 апреля 2015 11:40
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Новости Великобритании. Французский чревовещатель Марк Метрал и его питомец, пес Венди, сорвали бурные овации во время своего выступления на британском шоу талантов Britain’s Got Talent в субботу. Как сообщает Mirror, аудитория и судьи пребывали в полном восторге от собаки-мима, но их мнение не разделили благотворительные организации по борьбе с жестокостью в отношении животных. Появились сообщения о том, что на собаку надевается маска для управления ее движениями. Активисты использовали Twitter, чтобы выразить свое недовольство.

После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными-1

Эбби Фергюсон, активист(сообщение в Twitter):

Я шокирована таким отношением к животному, собака выглядит очень испуганной, жестокое обращение – это не талант.

Эшли Беа, активист(сообщение в Twitter):

Я очень люблю собак, но то, что было показано на шоу, это уже слишком.

Марк Метрол давно известен во Франции, он занимается чревовещанием с 1980 года и более 5 лет выступает вместе с Венди.

 

После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными-4

Один из судей шоу,Саймон Коуэлл, также высказался по поводу сложившейся ситуации.

Саймон Коуэлл, судья шоу Britain’s Got Talent:

Я думаю совершенно по-другому. На шоу мы показываем индивидуальность животных. Мне кажется, они хорошо проводят время, они выглядят довольными.

После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными-7

Представитель Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) заявил, что их организация свяжется с продюсерами шоу, чтобы выяснить, какие методы управления животным были использованы во время выступления, была ли надета маска, и как это повлияло на собаку.

После выступления на шоу талантов, чревовещателя обвинили в жестоком обращении с животными-10

# Фотофакт # Животные # Животные # Марк Метрал # Саймон Коуэлл

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