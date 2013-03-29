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Семья из Солигорского района разводит экзотических птиц: фазанов, павлинов, редких кур

29 марта 2013 15:22
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Новости Беларуси. Семья Корзунов из Солигорского района уже несколько лет носит звание почетных птичников. Заморские фазаны, павлины, куры, утки… Хобби детства стало делом жизни. Правда, удовольствие это недешевое. Птицы - настоящие гурманы и, чтобы их прокормить, нужно немало потратиться.

Эта семья держит огромное птичье хозяйство – несколько десятков видов и более 300 птиц. Александр Корзун с гордостью проводит экскурсию по собственному двору. Для каждой птицы свой вольер. Фазаны алмазные, королевские, золотистые… Последних, по словам Александра, он вырастил с яйца. Этой зимой о жилье для пернатых пришлось хорошо позаботиться.

Большое птичье хозяйство и времени требует, и затрат. Хоть держать экзотические породы сложно и дорого, особенно с двумя детьми и небольшим заработком, но отказаться от птиц Александр не может, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

# Животные # Птицы Беларуси # Александр Корзун

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