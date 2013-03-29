Семья из Солигорского района разводит экзотических птиц: фазанов, павлинов, редких кур

Новости Беларуси. Семья Корзунов из Солигорского района уже несколько лет носит звание почетных птичников. Заморские фазаны, павлины, куры, утки… Хобби детства стало делом жизни. Правда, удовольствие это недешевое. Птицы - настоящие гурманы и, чтобы их прокормить, нужно немало потратиться.

Эта семья держит огромное птичье хозяйство – несколько десятков видов и более 300 птиц. Александр Корзун с гордостью проводит экскурсию по собственному двору. Для каждой птицы свой вольер. Фазаны алмазные, королевские, золотистые… Последних, по словам Александра, он вырастил с яйца. Этой зимой о жилье для пернатых пришлось хорошо позаботиться.

Большое птичье хозяйство и времени требует, и затрат. Хоть держать экзотические породы сложно и дорого, особенно с двумя детьми и небольшим заработком, но отказаться от птиц Александр не может, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.