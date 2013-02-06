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В Гродненской области провели перепись популяции зубров

06 февраля 2013 18:57
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Новости Беларуси. Зубры под счет. В Гродненском районе сегодня охотились на зубров с фотоаппаратом. Занятие это непростое. Специалистам охотничьего хозяйства пришлось провести рабочий день на 12 вышках. Зафиксировать количество зубров озерской популяции нужно для того, чтобы определить необходимость дальнейшего размножения животных. К слову, с 1990 годов их численность в районе увеличилась приблизительно на 60 особей.

Егеря охотничьего хозяйства сегодня вооружились блокнотами и карандашами. Им предстоит всю ночь просидеть на  вышках. Но не для  охоты, а для учета зубров. Экипировка соответствующая: тёплая одежда и максимум приборов для учёта. Для помощи егерям приехали ученые из Академии наук. Именно они будут обрабатывать полученные данные и составлять прогнозы развития этой популяции зубров.

Всего в Беларуси более 1200 зубров. Самая большая популяция в Беловежской пуще. Озёрская насчитывает около сотни особей, но она активно размножается. Своеобразная перепись животных позволит определить дополнительную территорию для обитания зубров. А это увеличит и площадь для поиска корма.

Александр Сасимович, главный специалист охотничье-рыболовного хозяйства СПК «Озёры», Гродненский район:
За популяцией обязательно должна быть подкормка. Потому что у нас угодья не велики, такую популяцию они не выдерживают по своей площади… Весной, когда зубры выходят с мест подкормки, они выходят на поля.

Специалисты определят больных и старых животных - именно на них разрешают охотиться  иностранным туристам. Популярное увлечение приносит неплохой доход, который помогает развиваться и популяции зубров.

Григорий Янута, научный сотрудник лаборатории териологии научно практического центра НАН Беларуси:
Если зубр не представляет ценности, он элиминируется. Составляется документы, чтобы его выбраковать, и в дальнейшем он отстреливается.

Учёт зубров в Озёрах продлится несколько дней, затем полученные данные будут направлены в академию наук. Именно там разрабатывается программа по увеличению популяции по всей Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Охота в Беларуси # Животные # СПК «Озёры» # Государственная политика

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