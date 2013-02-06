Профессиональный кинолог Александр Топорков выставлял собак премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» эксперт белорусского кинологического объединения, кинолог Александр Топорков.

Александр, скажите, 20 лет Вы занимаете собаками, за годы общения с собаками Вы можете утверждать, что знаете их лучше, чем людей?

Александр Топорков, кинолог:

Собаки – это мое. С ними нет проблем и можно очень быстро найти общий язык.

Когда, в какой момент Вы все-таки поняли, что четвероногие – это Ваше призвание?

Александр Топорков:

Мне было где-то лет 12-13, я очень хотел собаку. В конце-концов мы купили немецкую овчарку. С этого момента, с 13 лет началась эта эпопея.

Характер собак отличается. Чем это продиктовано?

Александр Топорков:

Это ассимиляция собаки, адаптация ее в естественной среде и естественным отбором. Каждая порода была выведена для чего то. Вот это – собаки-компаньоны, сопровождали в основном императоров, царей. Гламурные.

Что это за порода?

Александр Топорков:

Это мальтийская болонка, мальчик, зовут его Гиль. Что касается этой дамы, она дама 7-летнего возраста, статная – это порода японский хин. Эта собака много поездила по миру, имеет много титулов. Гордая.

Мальтийская болонка больше подходит для семейных людей?

Александр Топорков:

Это универсальная порода, они ладят с детьми, она не вредная, не запоминает обиды, как плюшевый мишка. Японский хин все-таки гордый, может не позволять обращаться с собой фамильярно, они этого не любят.

А в общем и целом, если любить собаку, то не важно какая порода. Главное определить для себя, для чего нужна собака? Для компании, для охоты, спорта, длительных прогулок?

Что нужно человеку знать для начала?

Александр Топорков:

Есть несколько ситуаций приобретения собаки. Первая ситуация, когда ребенок хочет завести собаку. Бывает все хорошо, а иногда через месяц ребенок устает выгуливать, кормить, ухаживать. Тогда собака полностью ложится на плечи родителей. Другая ситуация, когда люди знают, какую породу они хотят приобрести, находят объявление в газете, Интернете и оказывается через полгода, что у них вырастает что-то похожее, но совершенно не соответствующее ожиданиям.

Я бы рекомендовал пойти по следующему пути, у нас в Минске есть около 10 общественных объединений кинологических, можно обратиться туда, проконсультироваться, узнать больше о желаемой породе и месте приобретения.

Есть другой вариант. У нас часто проводятся выставки, можно подойти туда, присмотреться к победителям, обратиться к заводчикам.

Стоит ли этих собак воспитывать в строгости, обучать командам?

Александр Топорков:

В любом случае, элементарный курс послушания должен быть у любой породы собак. Для собаки важная стая, если Вы не займете место вожака, то займет его она.

Необходимо ли свою собаку выставлять на выставках?

Александр Топорков:

Выставка – мероприятие, на котором можно четко дифференцировать, какая собака на сегодня лучшая. Вторая цель – все ли правильно в нашем разведении, подборе племенных пар. Если человек завел домашнего любимца и не хочет заниматься разведением, тешить свои амбиции, то ему достаточно хорошей собаки с хорошей родословной. И родословная ни к чему не обязывает.

Сейчас очень модно одевать собак, водить их в парикмахерскую. Чего много, а чего не хватает?

Александр Топорков:

Для выставочных собак это противопоказано, потому что мы не вырастим шерсть соответствующей кондиции, длины. Под одеждой она будет сбиваться.

Александр выставлял собак экс-президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Расскажите нам об этом.

Александр Топорков:

Собаки породы английский сеттер, куплены в питомнике в Вятке. Я получил рекомендацию оттуда вышеуказанных собак, пригласили, мы работали. Мы выигрывали на протяжении года.