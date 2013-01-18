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В Минске можно понаблюдать за превращением куколки в тропическую бабочку

18 января 2013 06:56
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Новости Минска. Тропические бабочки «прилетят» в заснеженную белорусскую столицу. Посетители музея смогут увидеть несколько десятков видов крылатых красавиц из Азии, Африки, Австралии и Америки.

Жизнь бабочки коротка - от нескольких часов до недели, поэтому экспозиция будет постоянно обновляться. Коконы разместят прямо в выставочном зале, и у посетителей появится возможность понаблюдать за чудесной метаморфозой - превращением куколки в бабочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выставка живых экзотических бабочек откроется 19 января в 10.00 в Минске в областной библиотеке имени Пушкина. Экспозиция будет работать до 30 апреля. Фото- и видеосъемка бесплатная.

Стоимость билетов: 25 тысяч – в будние дни, 30 тысяч – в выходные, детям до 3 лет вход бесплатный. Время работы выставки с 10.00 до 18.30 без выходных.

# Выставки # Насекомые # Фотофакт # Животные

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