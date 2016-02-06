«Самый сексуальный ветеринар» США изучает новые способы лечения экзотических животных и дома держит степного варана

Новости США. «Самый сексуальный ветеринар». Такого звания 31-летнего Эвана Антина удостоил журнал People в 2015 году. В ветеринарной клинике в Калифорнии Эван изучает новые способы лечения экзотических животных. По его словам, он простой доктор Антин, но пользователи интернета считают, что он настоящая мечта братьев наших меньших...и не только.

Молодой человек пробовал себя в качестве модели, но именно благодаря снимкам с животными набрал 90 тысяч подписчиков в Instagram. Эван Антин:

Я, конечно, привык к вниманию, но эта неделя меня просто взбудоражила. Я много лет работаю с животными. Как-то меня даже приглашали на телешоу о диких животных.

Эван выступает за сохранение разных видов животных и на своем канале Youtube. Он очень признателен всем, кто оказывает ему поддержку в социальных сетях. Эван Антин:

Вау! Представьте, два дня назад у меня было 10 тысяч подписчиков, а сегодня более сотни тысяч разделяют мою страсть к животным. Это так приятно! И это люди со всего мира! Спасибо каждому из вас за поддержку! И скоро будут новые фотки. На одних снимках в Instagram ветеринар обнимает кошек и позирует со щенками.

На других держит варанов и гигантских черепах. Как правило, такие черепахи прячутся в своих панцирях, но одну их них Эван пленил.

А у колючего африканского дикобраза с Эваном взаимная любовь!

Хаски, аляскинские маламуты и волки также часто мелькают на странице врача.

Молодой человек любит путешествовать по миру. Еще в 2007 году, будучи студентом университета штата Колорадо, Эван посетил Танзанию.

Вообще, ветеринар побывал на шести континентах, где помогал животным. Как информирует Daily Mail, в Австралии и Танзании он заботился о слонах, орангутангах и летучих драконах (прим. вид ящериц). Подпись к фотографии, на которой он в Турции гладит кошку, гласит: Эван Антин:

Местные жители меня приняли... На самом деле, я пытался сдружиться с кошками по всему миру. Но, по неизвестной причине, бездомные животные в Турции лучше идут на контакт, чем в других странах.

У Антина есть невеста и несколько питомцев – кот Вили и пёс Генри.

Однако больше всего ему нравятся змеи и аллигаторы. Его ручного степного варана зовут Матильда.