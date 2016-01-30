Одежда для собак: прихоть хозяев или необходимость во время прогулок?

Мы живём в мире современных технологий и модных тенденций. В мире, где встречают по одёжке, и не только вашей… Сейчас стало модно одевать своих домашних любимцев, а также покупать им аксессуары. В зоомагазинах можно найти множество комбинезонов, курток, ошейников со стразами, заколочек для собак. И часто эти вещи могут стоять дороже, чем предметы гардероба среднестатистического жителя страны. К чему такие растраты? Зачем вообще одевать животных? Стоит ли тратить деньги на бессмысленную покупку, как покажется многим, если у животных и так есть шубка, которая их согревает? Попробуем разобраться.



Фото. Йоркширский терьер

Корреспондент ctv.by посетила зоомагазин и познакомилась с ассортиментом одежды для животных. Выяснилось, что это не только комбинезоны и свитера для прогулок зимой… Елена, продавец-консультант зоомагазина:

В ассортименте магазина множество различных видов одежды для собак. Например, есть дождевые плащи, курточки, маечки и рубашечки, защищающие от пыли и солнца в летний период. Ассортимент обуви также достаточно велик. Вы можете выбрать как ботиночки для своего питомца, так и носочки. Есть обувь, подходящие для теплой погоды, есть – для холодов, которая защищает и от реагентов. Есть и предметы собачьего гардероба, разработанные с учетом индивидуальных особенностей породы. Елена, продавец-консультант зоомагазина:

Можно выбрать головные уборы для своего любимца. Например, шапки для собак с длинными ушами, таких как спаниели, которые защищают уши от грязи и влаги в осенний и зимний периоды. Также существуют шапочки и панамки, которые защищают маленьких собачек от солнца летом.



Фото. Кокер спаниель

А какие виды одежды покупают чаще всего? Елена, продавец-консультант зоомагазина:

Самые продаваемые – зимние комбинезоны и дождевики. С приходом холодов люди приходят в магазин и покупают тёплые костюмы для своих любимцев. Это значит, что хозяева заботятся о здоровье своих питомцев и понимают, что в определённую погоду животных все же стоит одеть.



Фото. Померанский шпиц

«Для некоторых пород собак одежда – необходимость», – подтверждает ветеринарный врач. Павел Жульпа, ветеринар:

Существуют породы собак (в основном декоративные), которые нуждаются в одежде. Например, есть животные, не имеющие подшёрстка, то есть шерсть их не согревает. К таким породам, например, относятся йоркширские терьеры, чихуахуа. Не удивительно, что эти собаки мёрзнут даже в прохладные дни. И да, наверное, их стоит одеть, чтобы в морозные деньки они не простудились.

А вообще многим породам собак нужна одежда хотя бы в качестве защитных элементов от грязи, пыли или солнца. Вопрос лишь в том, какая именно это должна быть одежда.



Фото. Чихуахуа

Что думают обо всем этом сами владельцы собак? Мы вышли на улицы и пообщались с владельцами собак. На вопрос, почему они одевают своих питомцев, ответ был практически одинаковым. Владельцы собак:

Сейчас зима, холодно. Собака мёрзнет и не хочет гулять, а в костюме ей тепло. Моему шпицу не холодно, но в легкий комбинезон я его одела – грязь вокруг, соль на дороге. Шерсти жалко. Что ж, согласимся: наверное, для данной поры года одежда для животных актуальна. А что на счет других пор года? Владельцы собак:

Моя собака не любит гулять в холодную и дождливую погоду, поэтому зимой я одеваю её в тёплые комбинезоны, а осенью в дождевик. Также в начале весны и осенью – в лёгкие свитера. Мы одеваемся только зимой. На вопрос, сколько же костюмов в гардеробе собаки, у основной массы людей ответ был – один. Но всё же нашлись хозяева, у собак которых по несколько костюмов – и дождевики, и комбинезоны разной теплоты, и лёгкие маечки.

Но, к сожалению, сейчас в Интернете мы всё чаще видим фотографии животных в костюмах, которые одеты на них явно ради забавы. Это животные в карнавальных костюмах, модных, но бесполезных платьях, спортивных костюмах со стразами и даже животные в костюмах других животных и не только...

Конечно, всегда есть вариант, что некоторым собакам это нравится, и они с удовольствием примеряют новые образы. Но для многих это мучение, потому что даже выйти на улицу в костюме, чтобы реально не замёрзнуть, это испытание, не говоря уже о том, чтобы ходить в костюме миньона по дому!

А иногда доходит до откроенного издевательства. Некоторое время назад в интернете было «модно» фотографировать собак в колготах и выкладывать в социальные сети. Начало этому положил пользователь из Китая под ником Ulatang. Он разместил фото с двумя рыжими ретриверами в черных колготах и на шпильках.

Фото за считанные дни собрало около 16 тысяч комментариев. Одни нашли снимки забавными, другие говорили, что это жестоко. Как бы то ни было, но у этого человека появилось множество последователей. Идея быстро стала трендом: люди наряжали так своих животных и выставляли на всеобщее обозрение. И все ради бездушных лайков. А как же ваш питомец, господа хозяева?

Сейчас активно развивается индустрия моды для животных. Появляются дизайнеры, которые создают целые авторские коллекции, что позволяет хозяевам подобрать особенный наряд для своего любимца. И вот тут люди попадают на крючок: перестают мыслить рационально, забывают о заповеди «не навреди» и стремятся запрыгнуть в один вагон с капризной госпожой модой. Теперь все чаще владельцы собак выбирают не только фасон и цвет одежки, но и присматривают костюмы на определённые мероприятия. Модные показы для собак уже не редкость.

Один из последних писков моды для собак – свадебные наряды: платья и смокинги.

Как ни крути, стоит признаться: модные показы и дизайнерская одежда для животных – вещи дорогостоящие и больше ориентированы на гламурных дамочек, которые могут позволить себе тратить деньги на бессмысленные костюмы для своих собачек. Или даже подбирать наряд собаки под свой. Например, Пэрис Хилтон, у которой 13 собак, часто появляется на публике со своими любимцами и почти всегда они одеты в платья, а на шее у них дорогие ошейники. Пэрис и сама разрабатывает коллекции одежды для собак, а в 2005 году выпустила для них коллекцию аксессуаров с драгоценными камнями.



Фото. Пэрис Хилтон и ее питомец