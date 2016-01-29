У берегов Великобритании ежегодно выбрасываются около 600 китов: почему?

Новости Великобритании. Ежегодно около 600 китов, дельфинов и морских свиней выбрасываются на берега Великобритании. Некоторых обнаруживают уже мертвыми. На счет причин такого поведения есть разные мнения. Существует вероятность того, что киты подхватывают болезнь, схожую с пневмонией. Поэтому им становится труднее дышать и погружаться в воду. Такое предположение эксперты высказывают по поводу китов, которых прибило к английскому городу Скегнесс, сообщает SkyNews.

Впрочем, кашалоты обитают на глубине океана, где к тому же добывают кальмаров. Найденная группа могла отбиться от стаи во время охоты. Попав в неглубокие незнакомые воды восточного побережья Великобритании, они остались без ориентиров и потерялись. Не имея источника пищи, ослабли и погибли. Например, кашалоты, которые выбросились на берега Германии и Нидерландов в середине января, принадлежали к одной стае. Еще одна версия: китам наносит увечья гребной винт или они запутываются в рыболовных сетях.

По другим версиям, на необычном поведении животных мог сказаться шум. Для ориентации и поиска пищи киты и дельфины используют эхолокацию, во время которой сигналы отражаются от предметов подобно действию радара. Громкие звуки могли повредить их органы чувств, с помощью которых они улавливают эхо. В результате чего они сбились с пути. Вероятно, шум имел природное происхождение, например, это мог быть сейсмический толчок, вызванный подводным землетрясением. С другой стороны, животные могли пострадать из-за действия гидролокатора, взрывов в результате военных учений или работ по добыче нефти или природного газа.