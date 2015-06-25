Руслан Новицкий, заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси на СТВ

Много ли насчитывается змей в Беларуси, и есть ли ядовитые среди тех, которые можно встретить в лесу, на дачном участке?

Руслан Новицкий, заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

В Беларуси змей немного. Всего три вида. Из них ядовитый только один: гадюка обыкновенная. Остальные - уж обыкновенный и медянка - они не ядовиты для человека абсолютно.

Гадюка отличается достаточно толстым телом. С четким зигзагообразным рисунком на спине.

Кроме того, есть еще приспособие формы, которые не имеют никакой окраски вообще.Они полностью черные. Но надо обращать внимание - есть ли желтые ушки.

Если позади головы есть жёлтые пятна, то это уж. Поэтому сразу нужно обращать внимание: если змея толстая, то это, скорее - гадюка; если же змея уползает плавно, быстро и энергично, то это, скорее, - уж или медянка.

Главное - не надо дёргаться, не надо принимать каких-то решений, ловить её, бить палкой, пугать и т.д.

Но змеи сами нападают?

Руслан Новицкий, заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Наши змеи - не нападают. Потому что человек не ассоциируется у них с добычей.

Много ли в Беларуси заводчиков змей?

Руслан Новицкий, заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Змей заводить дома можно. Это, в принципе, не противоречит никакому законодательству. Но есть одно ограничение. Дело в том, что есть заводчики змей, которые их заводят профессионально, торгуют ими. Основная проблема в том, что сокращается местная среда обитания, пригодная для этих змей. И, соответственно, единственный выход - разводить их в неволе, поддерживая таким образом биохимическое разнообразие. Многие виды попадают под конвенцию СИТЕС. СИТЕС - конвенция, которая регулирует оборот редких исчезающих видов в мире для того, чтобы они не стали еще реже, чтобы их не ловили. Сюда относятся и слоны, и носороги, и удавы, и попугаи, и обезьяны и т.д. При покупке животного, следует проконтролировать: относится ли он к заключенному списку или нет. Если не включен, то на месте покупки необходимо требовать сертификат. Если у вас не будет такого сертификата, вы, в последующее не сможете вывести это животное за границу (если вдруг захотите).