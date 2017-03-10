Салоны красоты для животных: что такое груминг и как стать гламурным питомцем?

В столичном салоне красоты «Манифик» работа идёт полным ходом. Тут, не поклодая рук, трудятся несколько мастеров. Наводят «марафет», пожалуй, самым привередливым клиентам – животным.

Укладки, модельные стрижки, педикюр. Красота – страшная сила. Мохнатым модникам приходится полдня послушно просиживать в салоне красоты. Но руки настоящего профессионала способны за пару часов сделать из любой псины гламурного пёсика.

Парикмахер для животных Алексей, он же – грумер со стажем, – умеет расположить к себе любого четвероногого.

Завсегдатаями салонов красоты домашние животные становятся лишь потому, что привести в порядок питомца самостоятельно под силу далеко не каждому хозяину.

В этом деле необходимо знать не только основы грумминга, но и все тонкости кинологии и психологии животного. Определять его состояние здоровья, а также быть в курсе последних бьюти-новинок. Да-да, звериная мода тоже диктует свои правила.