Белорусские зубры: как происходит переселение животных?

Ещё в начале 20 века могучественные зубры находились на грани исчезновения. И только благодаря стараниям учёных удалось возродить данный вид.

В Беларуси разводить этих парнокопытных стали в государственном национальном парке «беловежская пуща» в 1946 году. Тогда из Польши завезли 10 зубров. Они и дали основательные популяции. Спустя тысячелетия, численность животных значительно увеличилась.

Всего на территории Беларуси можно найти 9 популяций зубров. К примеру, эти животные появились в Воложинском, Оспиповичском лесхозах, в Национальном парке «Припятский», в Полесском радиационно-экологический заповеднике.

В Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» несколько зубров привезли из «Беловежской пущи» ещё в 1994 году. С тех пор животные здесь обосновались и благополучно прижились.

Сегодня зуб, к счастью, спасён от исчезновения, но как уверяют специалисты, – не спасён от угрозы вымирания.

Сейчас животные находятся под постоянным присмотром. Их регулярно подкармливают. Пока они не могут стать независимыми обитателями лесов. К тому же, все современные зубры произошли от 14 особей. При создании популяции происходило близкое родственное скрещивание. Поэтому генетический материал обеднён.

Чтобы выносить свежую кровь из других популяций, специалисты активно решают вопрос с расселением зубров и обменом с животными из других стран.

Некоторые наши зубры уже переехали в Россию, Казахстан. К тому же, переселение этих животных из «Беловежской пущи» активно происходит и внутри страны.

Миграция зубров способна помочь сохранить этот биологический вид в долгосрочной перспективе.