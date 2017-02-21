Животные-синоптики: чем обусловлена чувствительность к природным процессам?

Матушка природа непредсказуема. Сегодня – «бушует», а завтра – радует солнышком. Как бы метеорологи ни старались, далеко не всегда удаётся точно предугадать погоду. А вот наши «братья меньшие» за сутки, а то и более – чувствуют, каким будет день грядущий.

Поросята визжат – к морозу. Коровы и овцы сами в сарай идут – похолодание с обильными осадками. А телята в тёплом помещении разыгрались – ждите метель.

Коров и свиней в столичной квартире не встретишь, а кошек и собак – запросто. «Кошка в печурку, стужа – на двор!» – гласит народная пословица. Ещё в древности люди подметили, что пушистые четырёхлапые отличаются особой чувствительностью к природным процессам.

Если у вас есть кот или собака, вы наверняка согласитесь, что, зачастую, каким-то необъяснимым образом четырёхлапые чувствуют боль и способствуют её затиханию.

Существует немало исторических подтверждений особенной чувствительности животных. Вспомните хотя бы популярный фильм «Титаник».

Подробнее – в сюжете корреспондента телеканала СТВ.