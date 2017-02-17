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Белорусский деликатес: виноградных улиток начнут заготавливать в Пинском районе

17 февраля 2017 07:32
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В Пинском районе Брестской области прошел аукцион на право заготовки виноградной улитки. А в конце февраля такое же мероприятие состоится и в Ивановском районе.

Я сейчас наверное удивлю многих, но в прошлом году белорусы заготовили более 760-и тонн виноградных улиток. Эти моллюски стоят в одном ряду с устрицами и за свои вкусовые качества причисляются к деликатесам. На них есть спрос, как на отечественном рынке, так и за рубежом. Помимо кулинарии, улитки используются в фармацевтической промышленности.

Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

# Человек и животные # Фотофакт # Животные # Виталий Коренчук

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