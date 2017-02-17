Белорусский деликатес: виноградных улиток начнут заготавливать в Пинском районе

В Пинском районе Брестской области прошел аукцион на право заготовки виноградной улитки. А в конце февраля такое же мероприятие состоится и в Ивановском районе.

Я сейчас наверное удивлю многих, но в прошлом году белорусы заготовили более 760-и тонн виноградных улиток. Эти моллюски стоят в одном ряду с устрицами и за свои вкусовые качества причисляются к деликатесам. На них есть спрос, как на отечественном рынке, так и за рубежом. Помимо кулинарии, улитки используются в фармацевтической промышленности.

Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.