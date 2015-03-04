Врач-ветеринар Александр Ушачёв: Считаю, что моя профессия - самая добрая!

Чтобы угадать сегодняшнее настроение ветеринара Александра - не нужно лишних слов, достаточно взглянуть на его рабочую одежду. Костюм с микки-маусами предназначен для самых неудачных дней, еще есть с розовыми хрюшками, спанч-бобами и любимый - серый. Но даже самый плохой день не меняет его отношения к пациентам - это просто небезопасно.

Добрым ко всему живому Александр был с детства. В доме не переводились рыбки, хомячки, попугайчики. Поступление в ветеринарную академию было закономерным, но вызвало удивление и протест у его родителей. Они считали, что серебряный медалист может выбрать более престижную профессию.

«Приходи к нему лечиться и корова и волчица.» За 15 лет работы кого только не было в кабинете ветеринара! Даже козу приводили на прием. У недовольных пациентов разговор короткий, но и реакция у ветеринара хорошая.

При всей своей любви к мохнатым и пернатым пациентам, доктор считает, что сам не вправе иметь домашнего питомца. Он не сможет дать ему необходимого тепла и внимания, потому что все силы растрачиваются на работе.

Среди хозяев пациентов ветеринара редко встречаются дети. Сегодня подрастающее поколение уже не мечтает иметь собаку, и это грустно. Доктор уверен, что вырастая вместе с животным, человек получает прививку добра на всю жизнь.