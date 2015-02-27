Видео с мамой-кошкой, спасшей из ямы котенка, покорило сердца интернет-пользователей

Новости мира. Видеозапись спасения маленького котенка выложил пользователь YouTube. Мужчина совершенно случайно стал очевидцем того, как мама-кошка пыталась помочь котенку, который никак не мог самостоятельно выбраться из ямы.

Когда малыш оказался на дне обрыва, кошка, не раздумывая, прыгнула за ним, схватила зубами и вытащила из ямы.

Видео смотрите на официальной странице СТВ «Вконтакте».

Интернет-пользователи восторгаются поступком мамы-кошки и обвиняют человека, который снимал происходящее, в равнодушии.

Комментарий к видео:

Вместо того чтобы помогать кошке, вы думали, как бы получше снять ролик. Ваше видео только показывает, насколько эгоистичным может быть человек.

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту мужчины. Они отмечают, что вмешательство человека могло напугать животных и привести к серьезным травмам в случае падения.

Как бы там ни было, воистину материнская любовь способна сотворить чудо.

Напомним, в декабре прошлого года интернет-пользователей растрогало воссоединение мамы-панды со своими малышами. Радостное событие произошло в одном из сафари-парков в Китае. Главный менеджер парка отметил, что все без исключения сотрудники, затаив дыхание, смотрели на воссоединение семьи. Подробности этой истории читайте здесь.