Райские птицы орнитолога Сергея Шокало

Оказавшись в гостях у Сергея Шокало, кажется, что попал в рай. Только находится этот рай на земле и создан руками человека. Чего только нет в саду! Сколько здесь высажено культур, хозяин даже сказать затрудняется. Возле дома растут кактусы, тянутся к небу туи и сосны, завораживают цветы орхидеи. Радуют клематисы, ирисы и лилии… Многие из растений занесены в Красную книгу.

Вам не показалось! По саду действительно гуляет попугай Ара! Птицы – отдельная страница в жизни семьи Шокало. Любовь к ним у Сергея проснулась ещё в детстве. В третьем классе он написал сочинение, которое назвал «Моя синяя птица».

Сергей Шокало, орнитолог:

Никогда не думал, что мне придется повстречаться с синей птицей. Я всегда ими восторгался! Но моя жизнь сложилась именно с птицами, и я счастлив этому!

Сергей Шокало в своё время окончил геобиофак. Сейчас занимается содержанием и разведением редких видов попугаев. Коллекция птиц постоянно пополняется. Малые желтохохлые какаду, кубинские и синелобые амазоны, пустынный какаду, серые попугаи, большие желтоголовые амазоны. И на этом список не заканчивается.

Попугаями Шокало занимается более тридцати лет. Однако это не единственные птицы, которые живут в усадьбе Сергея.

А совсем недавно в семье Шокало стало на одного попугая больше!

В Беларуси еще никому до братьев Шокало не удавалось получить потомство от зеленокрылого и сине–желтого ар. И ещё редчайшая удача: он дождался птенцов от нежно–розового какаду инка. Подобного из советских и постсоветских орнитологов пока не добивался никто.

Будучи студентом, Сергей прочитал рассказ о сове–сплюшке, и ему захотелось иметь у себя эту птичку! В Беларуси она занесена в Красную книгу.

Попугаи у Шокало – особенные. К своим птицам Сергей относится с большой любовью – и они отвечают ему тем же!