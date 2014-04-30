Новости Беларуси. Найти, догнать и удержать - в Беловежской пуще проходит открытый чемпионат охотничьих собак по подсадному кабану. Профессиональную хватку и мастерство демонстрируют более 70 четвероногих участников со всех областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охотничий азарт, адреналин и огромное желание выполнить поставленную хозяином задачу. За 2 дня соревнований «на след» вышли более 70 охотничьих собак.

Команду «поводок» Буран выполняет не сразу - разгоряченный погоней, пес хозяина не слышит. Зато судьи ошибки замечают сразу.

Василий Пашкевич, эксперт 1 категории по породам и испытаниям лаек:

(Объясни, почему 14 баллов?) За «вязкость» поставили 10 баллов. Поставили почему не очень высокий балл? Потому что собаки попадали под удар и после удара некоторое время была перемолчка, отключение от работы.

На кабана эта собака «ходит» вот уже третий год. В его документах множество записей, которые подтверждают – Буран настоящий охотничий пес. На его счету не один добытый трофей, правда и сам Буран в азарте схватки иногда забывал об осторожности.

Василий Литвинчик, охотник:

Тут еще кабан порезал. (Не боится собака после такого удара?) Нет, пошел, гоняет, работает! Собачка - молодец.

Условия соревнований максимально приближены к реальной охоте: на четырех гектарах леса легавым необходимо обнаружить и задержать до появления охотников дикого кабана. На поиск дичи – 10 минут, еще 15 на ее «задержание». Выступление собак оценивают сразу по 8 критериям: от ловкости до послушания. Чемпионские амбиции здесь практически у каждого: настоящую охотничью собаку растят и воспитывают ни один год.

Игорь Охремук, охотник:

С ними постоянно работаешь, общаешься, так что они должны результат показать. Я уверен был, что они сработают, они меня не подводили.

Подобные соревнования – своеобразный смотр-конкурс перед началом охотничьего сезона. Что называется, себя показать и на других посмотреть.

Александр Бедуля, охотовед-кинолог:

Для каждого охотника или владельца собак своя собака – самая лучшая. Поэтому требования к собакам каждый из участников ставит свои. Мы просто хотим выявить лучшие рабочие качества собак по нашему дикому кабану.

Опытные охотники «рабочими» качествами и достижениями своих собак неимоверно гордятся и уверяют – 90% удачной охоты «делают» именно их четвероногие помощники.