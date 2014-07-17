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Стоматолог из Сиэтла предлагает больным успокаиваться с помощью щенка

17 июля 2014 07:43
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Собака не только друг человека, но и неплохой доктор. Один из американских стоматологов использует своего пса в качестве помощника для успокоения тревожных пациентов.

Стоматолог из Сиэтла предлагает больным успокаиваться с помощью щенка. Улучшить настроение пациентов на стоматологическом кресле мужчине помогает специально обученный пес. Трехлетний Хамфри длительное время учился на курсах как успокаивать людей. Теперь помогает не нервничать во время неприятных стоматологических процедур. Пациенты в восторге от такого посещения врача и говорят, что никогда еще не  получали столько удовольствия, проходя подобные процедуры. 

А тем временем двухмесячный волчонок станет послом зоопарка в Калифорнии. В Сан-Диего определились с кандидатурой «посла» местного зоопарка. Волчонок будет представлять калифорнийский зоопарк от имени животных.

# Фотофакт # Животные # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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