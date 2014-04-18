На набережной города Сундсвалль на востоке Швеции был найден детеныш тюленя

Новости мира. На набережной города Сундсвалль на востоке Швеции был найден вот такой гость. Это белёк – детеныш тюленя. По всей видимости, малыш заблудился и забрел в гавань.

Впрочем, для него не все так страшно – утверждает местный специалист по дикой природе. Он говорит, что для такого малыша быть самостоятельным – вполне нормально, поскольку мать покидает их в двух-трехнедельном возрасте.

Малыши-тюлени остаются на льдинах и растут за счет собственного жира до тех пор, пока у них не образуется нужный мех. Тогда они начинают охотиться сами.

При этом специалист отмечает, что милая внешность – обманчива, и с бельками нужно быть осторожными, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.