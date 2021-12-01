Рацион сбалансированный. Посмотрите, какие кормушки установили в Минской области для диких животных

Новости Беларуси. С приходом холодов в лесах Минской области организована зимняя подкормка диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Клецком районе насчитывается свыше 20 таких мест, куда могут прийти косули, лоси, кабаны. В столовых для животных установили кормушки с зерном и солонцы.

Рацион сбалансированный – подсыпают пшеницу, ячмень, овес, а также сочные корма из силоса и сенажа. Везде на подкормочных площадках установлены фотоловушки, есть вышки для отслеживания численности животных.

Алексей Зенькович, начальник охотничьего хозяйства:

В нашем охотхозяйстве расположены 2 хранилища для кормов, 23 подкормочных площадки и более 120 солонцов для диких животных. Выкладка соли осуществляется круглогодично. В зависимости от толщины снежного покрова егеря раз в 3,5-7 дней выезжают на подкормочные площадки и следят за тем, чтобы зерно было выложено.