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Рацион сбалансированный. Посмотрите, какие кормушки установили в Минской области для диких животных

01 декабря 2021 14:45
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Новости Беларуси. С приходом холодов в лесах Минской области организована зимняя подкормка диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рацион сбалансированный. Посмотрите, какие кормушки установили в Минской области для диких животных -1

Только в Клецком районе насчитывается свыше 20 таких мест, куда могут прийти косули, лоси, кабаны. В столовых для животных установили кормушки с зерном и солонцы.  

Рацион сбалансированный. Посмотрите, какие кормушки установили в Минской области для диких животных -4

Рацион сбалансированный – подсыпают пшеницу, ячмень, овес, а также сочные корма из силоса и сенажа. Везде на подкормочных площадках установлены фотоловушки, есть вышки для отслеживания численности животных.  

Рацион сбалансированный. Посмотрите, какие кормушки установили в Минской области для диких животных -7

Алексей Зенькович, начальник охотничьего хозяйства:  
В нашем охотхозяйстве расположены 2 хранилища для кормов, 23 подкормочных площадки и более 120 солонцов для диких животных. Выкладка соли осуществляется круглогодично. В зависимости от толщины снежного покрова егеря раз в 3,5-7 дней выезжают на подкормочные площадки и следят за тем, чтобы зерно было выложено. 

Рацион сбалансированный. Посмотрите, какие кормушки установили в Минской области для диких животных -10

Подкормочный сезон начинается 20 ноября и продолжится до 15 марта. Сейчас в Клецком районе наблюдается увеличение популяции диких животных. Уже насчитывается 345 особей косули и свыше ста лосей.

# Дикие животные # Животные # Фотофакт

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