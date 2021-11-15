«Могут быть так называемые круглые черви». Чем можно заразиться от домашних животных?

Домашние животные – верные друзья человека. Однако перед тем, как завести питомца, немногие фанаты четвероногих задумываются о болезнях, которыми могут заразиться от любимой кошки или собаки. Между тем, представители фауны могут быть переносчиками самых различных болезней.

Ольга Емильян, врач-педиатр участковый, заведующая педиатрическим отделением 2-й городской детской поликлиники г. Минска:

Токсоплазмоз – это очень опасное инфекционное заболевание, в частности оно наиболее опасно для беременных, потому что может вызывать врожденные пороки развития плода, выкидыши, самопроизвольные аборты. Поэтому беременные должны опасаться контактов, особенно с неизвестными домашними животными, которые не привиты, гуляют на улице, избегать ослюнений, а также царапин от домашних животных.

После того как погладили пушистика, обязательно вымойте руки. А еще важно проводить уборку лотка в перчатках, иначе кишечных инфекций не избежать.

Наталия Бурдюк, врач-инфекционист 2-й городской детской поликлиники г. Минска:

Могут быть так называемые круглые черви. Как правило, этим можно заразиться от домашних кошек. Поэтому необходимо соблюдать все правила профилактики. Могут быть очень неприятные последствия в виде частой диареи, рвоты, высыпаний на коже. Ребенок будет полностью отказываться от пищи, может быть повышение температуры.

Чесотка, лишай, клещи – неприятные последствия общения с зараженным животным могут пагубно сказаться и на вашей коже. Если заметили ранки или чрезмерное выпадение шерсти у любимца, не откладывайте визит к ветеринару. Наталия Бурдюк:

Достаточно тяжелым заболеванием является болезнь кошачьих царапин. Можно заразиться от домашней кошки. Вследствие того, как она ранила кожные покровы, будет проявляться покраснением, болью, набуханием кожи, близлежащих лимфоузлов. Лечится достаточно тяжело, мы отправляем в инфекционные больницы.

Не стоит забывать, что домашние животные могут вызывать аллергию. Недуг может проявляться самыми разными способами: начиная от простого чихания и заканчивая удушьем. Если заметили похожие симптомы, лучше полностью отказаться от контактов с хвостатыми.

Ольга Емильян:

Инфекционное заболевание, которое чаще всего переносят дикие домашние животные, но могут и обычные при контакте с уличными – это бешенство, которое в 99 % случаев заканчивается смертельным исходом. Поэтому домашние животные должны быть привиты от бешенства, даже те, которые находятся дома. Не контактировать – на улице следить, где они гуляют и с кем общаются ваши домашние животные. А если оно ведет себя неадекватно, не так, как обычно, то нужно выяснить, что случилось и обратиться за помощью к ветеринару. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные. Чтобы избежать неприятных заболеваний, стоит задуматься о мерах профилактики.