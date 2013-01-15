Из-за чего символом 2013 года признана птица удод и почему нельзя подкармливать батоном птиц?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семен Левый.

Прилетела информация, что 2013 год пройдет под символом птицы удод. Что за птица такая и почему именно эту птицу выбрали символом?

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

У нас были некоторые предложения еще, снегирь и серая куропатка. Каждый год несколько видов являются претендентами на то, чтобы получить почетное звание «Птицы года». Мне кажется, что удода выбрали за внешность, за экстравагантную, необычную, ни на кого не похожее внешне. Во-первых, у него очень контрастное, красивое оперенье. Очень большой хохолок, он достигает 10 сантиметров в высоту.

А он открывает хохолок по поводу?

Семен Левый:

Мне кажется, что удоды таким образом показывают свои внутренние эмоции и чувства. Первая причина – это его внешность. Второе – у удода есть свои проблемы, которые мы бы хотели в рамках кампании показать и решить, или хотя бы попытаться что-то сделать.

Какие проблемы у такой красивой птицы?

Семен Левый:

Первое – это все-таки его название, которое сейчас используется как ругательное слово. Если назвать человека удодом, то он скорее очень экстравагантный и красивый. Я думаю, что это будет правильно. Второе – птицы относятся к тем, которые гнездятся в дуплах, сама птица размером с голубя, примерно 30 сантиметров, и найти такие большие дупла сейчас достаточно сложно. Поэтому птица находит себе другие подходящие ниши, в том числе в строениях человека, обрывах песчаных, кучи камней. Даже был такой известен случай, когда птица сделала гнездо в высохшем скелете.

То, что птица может найти себе необходимую нишу, когда отсутствую дупла, это подчеркивает то, что она достаточно сообразительная и находчивая. И поэтому удод – это еще и неглупая птица.

Может, мы можем как-то удоду помочь? Создавать дупла искусственные? Распространен ли он?

Семен Левый:

Он встречается по всей территории Беларуси, но немногочисленно. Всегда встречается несколько пар. Встретить его можно даже в окрестностях Минска. Например, я живу в Борисове и недалеко гнездятся, можно выйти и увидеть удода. Очень часто он поселяется возле малых населенных пунктов. Она очень заметная птица, ее легко услышать.

Само название – удод – оно произошло от голоса птицы, его переложили на буквы и получилось слово. Его голос очень похож на это слово.

Для меня было открытием, что проводят соревнования по спортивной орнитологии. Что это такое? Расскажите, пожалуйста.

Семен Левый:

Очень сложно в сфере наблюдения за птицам найти какой-то соревновательный момент, поэтому были придуманы своеобразные соревнования. В Беларуси чемпионат по спортивной орнитологии проходит уже 9 лет. В 2013 году будет юбилейный, 10 чемпионат. Суть в том, что в команде из 4 человек нужно увидеть за 12 часов как можно больше видов птиц. В ходе чемпионата команда-победитель, в ходе последних 3 чемпионатов, всегда видит больше 110 видов птиц.

На какой территории это происходит?

Семен Левый:

Территория не ограничивается. У команды есть маршрут, который она придумывает сама. Обязательно команды хотят посетить водоемы, очень часто пруды рыбхозов, потому что чем больше разных мест обитания, тем больше шансов увидеть больше видов.

Еще одна такая новость. В Гродно была замечена нетипичная для наших широт птица тихоокеанская камчатская чайка. Уже известно, каким образом она вообще к нам попала?

Семен Левый:

Да, вы правы. В конце прошлого года отмечена эта чайка, это впервые для Беларуси случилось и всего лишь 5 раз для Европы. Это мегаредкость! Места ее обитания – это Дальний Восток, Камчатка. Они держатся стаями и держатся в течение всего своего сезона там, поэтому то, то она у нас появилась – это очень интересно. Но причины, почему она это сделала, вряд ли кто-то нам сможет раскрыть.

Когда стоит кормить птиц, когда не стоит и чем собственно надо?

Семен Левый:

Салатом «Оливье», конечно, не нужно кормить, это не та пища, которая необходима для птиц. Наши рекомендации такие, что подкармливать птиц можно и нужно, но с некоторыми оговорками. Особенно это необходимо для мелких воробьиных птиц, воробьи, синицы, которые встречаются возле жилья человека. Для это лучше всего подходят семена подсолнечника, но они должны быть обязательно не жареные и можно сало, но оно должно быть не соленое.

Совершенно другие рекомендации для водоплавающих птиц, уток и лебедей, их необходимо подкармливать только когда очень низкая температура, минус 15 и ниже. Если температура выше или плюсовая, то этого делать не нужно, потому что используется такой корм, как батон, черный хлеб. На самом деле, для лебедей это медвежья услуга. Более правильно кормить зерном или овсяными хлопьями – это для них более подходящая пища. Особенно нельзя кормить черным хлебом, он более кислый и вызывает расстройство пищеварения.

По данным Минлесхоза иностранный охотничий туризм принес в 2012 году Беларуси более 9 миллиардов рублей. Большинство охотников, приезжающих в Беларусь, наши соседи из России, это около 80%. В весенний период большой спрос на боровую дичь, глухаря и тетерева. Стоит ли тогда устраивать заповедники, чтобы потом вот так рекламировать охоту?

Семен Левый:

Я с Вами совершенно согласен, к сожалению, мы сталкиваемся со многими факторами, что в заказниках, где охота разрешена, весной происходит очень интенсивная охота. Это очень негативно влияет, это отпугивает и других птиц, это огромная проблема.