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Трое мужчин пытались незаконно ввезти в Россию леопарда

17 января 2013 07:02
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Новости Беларуси. Незаконный ввоз из Беларуси животного накануне предотвратили смоленские автоинспекторы. Что послужило основанием для въезда леопарда в Россию, сейчас выясняют специалисты. При досмотре автомашины была обнаружена прикрытая одеялами клетка, в которой и находился леопард.

В микроавтобусе ехали трое мужчин, у которых не оказалось нужных документов на пятнистого. В настоящее время решается вопрос о передаче материалов в ветеринарное управление  Смоленской области, инспекторы которого и будут решать дальнейшую судьбу хищника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Животные

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