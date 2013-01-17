Трое мужчин пытались незаконно ввезти в Россию леопарда

Новости Беларуси. Незаконный ввоз из Беларуси животного накануне предотвратили смоленские автоинспекторы. Что послужило основанием для въезда леопарда в Россию, сейчас выясняют специалисты. При досмотре автомашины была обнаружена прикрытая одеялами клетка, в которой и находился леопард.

В микроавтобусе ехали трое мужчин, у которых не оказалось нужных документов на пятнистого. В настоящее время решается вопрос о передаче материалов в ветеринарное управление Смоленской области, инспекторы которого и будут решать дальнейшую судьбу хищника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.