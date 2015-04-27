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Трогательное видео: трехлапая кошка пытается пошевелить ампутированной конечностью

27 апреля 2015 00:02
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Новости Великобритании. Трогательный видеоролик, в котором кошка, играя с хозяином, забыла, что у нее нет одной лапки, становится все более популярным в Интернете.  

На видео видно, как мужчина водит рукой из стороны в сторону, а пушистое создание пытается ударить по ней. Когда мужская рука находится справа, кошка бьет по ней правой лапой, а когда рука передвигается влево, то она пытается ударить левой лапкой. Но так как конечность ампутирована, двигаются только мышцы.

Данное явление известно как фантомная конечность. Проявляется оно, когда у человека или животного создается ощущение присутствия конечности, которая была ампутирована, и он пытается ею пошевелить. 

Джойс Ваггонер, хозяин кошки:
Я взял эту кошку из приюта несколько лет назад. Тогда  у нее уже не было лапки.
На видео с ней играет мой отец. Впервые за многие годы мы увидели, как она пытается «задействовать» свою ампутированную лапу.

# Домашние животные # Животные

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