Трогательное видео: трехлапая кошка пытается пошевелить ампутированной конечностью

Новости Великобритании. Трогательный видеоролик, в котором кошка, играя с хозяином, забыла, что у нее нет одной лапки, становится все более популярным в Интернете.

На видео видно, как мужчина водит рукой из стороны в сторону, а пушистое создание пытается ударить по ней. Когда мужская рука находится справа, кошка бьет по ней правой лапой, а когда рука передвигается влево, то она пытается ударить левой лапкой. Но так как конечность ампутирована, двигаются только мышцы.

Данное явление известно как фантомная конечность. Проявляется оно, когда у человека или животного создается ощущение присутствия конечности, которая была ампутирована, и он пытается ею пошевелить.

Джойс Ваггонер, хозяин кошки:

Я взял эту кошку из приюта несколько лет назад. Тогда у нее уже не было лапки.

На видео с ней играет мой отец. Впервые за многие годы мы увидели, как она пытается «задействовать» свою ампутированную лапу.