Морская черепаха всплыла в зоне отдыха на Филиппинах, и еще 10 фотобомб с животными

Новости Филиппин. На Филиппинах отдыхающие сделали необычное фото с морским обитателем.

Джованни де Джезус купался в море у острова Апо и вместе со своими друзьями улыбался на камеру, чтобы сделать фото, когда вдруг морская черепаха вынырнула из воды. Объектив фотокамеры успел запечатлеть ее огромный глаз.

Джованни де Джезус:

Чешуйчатый нарушитель словно решил поздороваться с нами в тот самый момент, когда мы делали групповой снимок на память. Черепаха, видимо, всплыла, чтобы набрать воздуха, а в результате мы сделали настоящую фотобомбу!

Мелководье у острова Апо – отличная питательная среда для морских черепах.

Подобный снимок – это напоминание о том, что и люди, и животные могут мирно сосуществовать.

Для сведения: 4 из 7 видов морских черепах являются вымирающими, а еще 2 вида относятся к категории уязвимых, приводит статистику The Mirror.

К слову, животные нередко «украшают» наши фотографии:пушистые друзья словно проходят специальную подготовку, чтобы в один прекрасный момент застать нас врасплох.