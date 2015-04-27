Иван Кухта, ветеринарный врач ГУ «Минская городская ветеринарная клиника» о том, как защитить животное от укуса клещей и подготовить его к перевозкам

Апрель месяц. Начинается сезон борьбы с клещами.

Иван Кухта, ветеринарный врач ГУ «Минская городская ветеринарная клиника»:

Да, вы правы. Пик приходится на апрель. Очень большое количество заболевших животных. Скажу честно, 100% защиты пока что не разработано. Сейчас в достатке большое количество различных средств. Конечно же, ветеринарные врачи рекомендуют комбинировать их. К примеру, капли на холку, и одновременно можно использовать спрей, который действует от 3 дней до недели, иногда даже больше (в зависимости от производителя). Также допускается дача таблеток внутрь от паразитов: таблетки, которые защищают от блох, клещей. Спектр препаратов сейчас достаточно большой.

Если вдруг укусило это существо?

Иван Кухта, ветеринарный врач ГУ «Минская городская ветеринарная клиника»:

На самом деле, сам укус клеща не настолько вреден организму. Это лишь местная разложительная реакция, которую при извлечении клеща вы можете обработать любыми антисептическими растворами. Есть специальные приспособления для извлечения. Да, можно использовать различные народные способы: выкручивать по часовой стрелке, против часовой. Но лучше всего обратиться к врачу для извлечения этого клеща.

Если это случилось на даче, то извлекаете как можете, обрабатываете йодом, зеленкой, перекисью водорода. И конечно же, в ближайшее время все равно нужно показаться к ветеринарному врачу.

После того, как вы извлекли клеща у животного, за ним полторы-две недели нужно наблюдать. Чтобы оно было прежним: веселое, активное, постоянно принимало пищу как и положено. Если есть какие-то отклонения, то, конечно, лучше обратиться к специалистам. Самолечением лучше не заниматься. Это заболевание не приводит к 100% летальности, если его не лечить.

В период отпусков многие часто не могут расстаться со своими питомцами, и берут их с собой. Есть ли какие-то рекомендации по перевозке животного, чтобы оно лучше перенесло перелёты, многочасовой автобусный тур, или, к примеру, экзотические страны. Нужно ли предварительно перестраховаться, чтобы животное вернулось здоровым и невредимым?

Иван Кухта, ветеринарный врач ГУ «Минская городская ветеринарная клиника»:

Что касается пересечения вашего животного границы, важно, чтобы у него были сделаны все необходимые прививки. Как правило, во все страны мира требуется прививка против бешенства. В некоторые страны - прививки против вирусных заболеваний у животных, где-то требуется, где-то - нет. Но необходимо, чтобы животные были привиты, как против бешенства, так и против вирусных заболеваний.