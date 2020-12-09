«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке

Скалы с подогревом и никаких диет. Первый снег работников зоопарка, как и его обитателей, не застал врасплох. Например, амурская тигрица несказанно рада зимнему чуду. Как зимуют животные в Минском зоопарке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:

Обычно к этому времени мы полностью готовы. В начале осени были переселены первые животные – это приматы, капуцины, попугаи, сурикаты. Последними у нас переселяются птицы – это фламинго, пеликаны. Они могут сидеть на улице до начала морозов, то есть до минус пяти градусов.

Сейчас большинство питомцев можно наблюдать за стеклом или в помещении экзотариума. К примеру, этих милых заморских островитян.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Здесь в двух вольерах у нас живут лемуры. В Минском зоопарке было три лемура, а совсем недавно привезли еще парочку. Подарил нам Московский зоопарк самку и самца, зовут их Марта и Юниор. Им около четырех лет. Они живут в одном вольере, троица – в другом. Их уже знакомили между собой. С учетом того, что это приматы и живут они большими группами, они в принципе понравились друг другу, я думаю, что в дальнейшем они будут жить в одном вольере большой семьей.

В их рационе – насекомые, овощи, фрукты и творожок. Новички и вовсе любят полакомиться у зоотехников с рук. Это очень шустрые и любопытные приматы. В вольере есть импровизированные лианы, деревья и даже игрушки.

Татьяна Ильясова-Кононова:

Теплолюбивых хищников тоже можно увидеть за стеклом. Это, например, шимпанзе, мангусты, сервалы, оцелоты, лемуры. Но, конечно, некоторую часть птиц околоводных у нас нет возможности выставлять зимой, они находятся просто в теплых помещениях зоопарка.

Начиная с февраля, вся страна ждет, когда проснется медведь Тристан. Но, как выяснилось, он и вовсе может не впасть в спячку.

Татьяна Ильясова-Кононова:

Сейчас мы надеемся, что наш медведь Тристан заснет. Но его соседка Нюра, к сожалению, и в прошлом году почти не спала, и в этом году вряд ли заляжет. По поведению не видно, чтобы она засыпала. Такое в неволе случается, ничего страшного, корм всегда есть. Будем поддерживать и наблюдать.

Удивительно и то, что многие южные обитатели давно адаптировались к белорусской зиме и легко переносят холода. Татьяна Ильясова-Кононова:

Страусы, например, остаются зимовать на улице. Львы могут выходить на улицу. У крупных кошек есть внутренние отапливаемые помещения. То есть у них есть выбор: они могут находиться в тепле внутри или выйти на улицу, что они часто делают: отдыхают, играют в снегу, для них это абсолютно нормально. Страусы выдерживают морозы до 10 градусов ниже нуля. То же можно сказать о верблюдах, зебрах, ламах и альпаках. С последними мы познакомились поближе. Латышский интеллигент – так здесь называют Каштана. Несмотря на внушительную родословную, он непривередлив и ужился с другими парнокопытными.

Ирина Климчук:

Это новый питомец в Минском зоопарке, до этого у нас вообще альпак не было. Это самец, приехал из Рижского зоопарка. Так как он каштановой окраски, назвали его Каштан, ему два года. Он хорошо и быстро адаптировался, по приезду уже сразу радовал наших посетителей своим присутствием.

Любознательный и жизнерадостный – так отзываются о нем работники зоопарка. Правда, к русскому языку Каштан привык не сразу: долгое время о себе давало знать прибалтийское происхождение. Но лингвистические способности у этого чистокровного носителя уникальной шерсти все же есть, поэтому он быстро стал понимать новые команды. Кроме всего, этот вегетарианец – настоящий гурман. Ирина Климчук:

Он любит кушать сено в зимний период, различные веточки, им приносят веники, они объедают сухие листики. И, конечно же, наши посетители их балуют морковкой, тыквой. Вообще копытные очень любят батон.

Правда, лучше приобрести специальную смесь для кормления в самом зоопарке. А вафельный стаканчик, в котором она продается, станет особым лакомством для травоядных. Узнали и особенности зимовки альпак. Ирина Климчук:

Альпака – это родственник верблюда и ламы. У него есть шерсть – хороший утеплитель. Им не страшны холода. До минус 10 они спокойно выдерживают. Если минус 10, то тогда их не выпускают на улицу, закрывают в домике. У нас открытый вольер, где они свободно гуляют, открыта дверь в теплое помещение, где есть батареи, обогреватели, а также подстилка – солома, сено, опилки. Кстати, наш альпака сразу вывалялся в опилках, сейчас у него такой непрезентабельный вид, но он у себя дома, поэтому имеет право.

У лам этой осенью пополнение: две недели назад на свет появился большеглазый малыш. Радостное событие произошло ночью, о нем первыми узнали сторожа. А уже через несколько часов детеныш ламы стал на ножки.

Ирина Климчук:

Это девочка, Веснушка, самец у нас Шурик. У Веснушечки 2 года назад родилась самка, она еще такая средняя, не доросла до взрослой ламы. И маленький детеныш ламы – это самец, пока имя ему еще не придумали. Сейчас он питается молоком мамы, от нее он не отходит. Живут они в теплом домике, если им холодно, они могут пойти погреться. Живут они вместе с овечками, поэтому компания у них там большая, веселая, шерстяная и теплая.

Пока проворный племянник верблюдов подрастает, идем знакомиться с еще одно любопытной парочкой. Анна Сушкова, корреспондент:

Расскажите о новом жителе этого вольера: откуда он приехал, сколько ему лет и как его зовут? Ирина Климчук:

Это последнее приобретение. Буквально на днях привезли нового зубра, молодого, ему пока всего лишь год. Клички у него пока еще нет, потому что он жил до этого в могилевском зоосаде, там у них большое разведение зубров, их свыше 80. А сейчас он в компании с нашей самочкой, Мулаткой, которая 2 года назад родила двойняшек – Бяшу и Буяшу. И вот мы продали Бяшу и Буяшу в Гродно и приобрели нового самца для Мулатки для дальнейшего разведения зубров.

Невеста старше жениха, ей пять лет. Мулатка попала в Минск из Московского зоопарка. Хотя первое знакомство с суженым уже состоялось, потомства можно ждать не раньше, чем через два года: гостю из Могилева еще нужно подрасти. Ирина Климчук:

Они сейчас притираются друг к другу, присматриваются. Буквально вчера их только высадили в общий вольер, потому что до этого они были отдельно, адаптировались. Не дерутся, это уже хорошо.

У этих красавцев любимое лакомство – арбузные корки. Их белорусские бизоны всегда ждут с нетерпением. А вот холода этим исполинам нипочем. Татьяна Ильясова-Кононова:

Волки, лисы, зубры, олени – это животные нашей полосы и наши погодные условия переживают спокойно. Во всех вольерах есть стены, которые дают защиту от ветра, всегда есть, где укрыться, спрятаться. Есть домики-будки. Стараемся также класть сено, чтобы они могли свои домики сами утеплять, еловыми ветками накрываем домики. В этот период немножко увеличиваем рацион, потому что животные теряют больше энергии в холод. У хищников отменяются разгрузочные дни, которые летом обязательно присутствуют.

А еще в Минском зоопарке, как и везде, готовятся к Новому году. Ирина Климчук:

Сейчас у нас конкурс новогодней елки. И минчане, и белорусы из других городов тоже участвуют в этом конкурсе. У нас около 125 заявок, мы ждем елочки в зоопарк и будем украшать территорию. Домик Деда Мороза у нас будет работать, экзотариум у нас будет в елочках.