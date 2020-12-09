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«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке

09 декабря 2020 10:50
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Скалы с подогревом и никаких диет. Первый снег работников зоопарка, как и его обитателей, не застал врасплох. Например, амурская тигрица несказанно рада зимнему чуду. Как зимуют животные в Минском зоопарке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -1

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Обычно к этому времени мы полностью готовы. В начале осени были переселены первые животные – это приматы, капуцины, попугаи, сурикаты. Последними у нас переселяются птицы – это фламинго, пеликаны. Они могут сидеть на улице до начала морозов, то есть до минус пяти градусов.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -4

Сейчас большинство питомцев можно наблюдать за стеклом или в помещении экзотариума. К примеру, этих милых заморских островитян.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -7

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Здесь в двух вольерах у нас живут лемуры. В Минском зоопарке было три лемура, а совсем недавно привезли еще парочку. Подарил нам Московский зоопарк самку и самца, зовут их Марта и Юниор. Им около четырех лет. Они живут в одном вольере, троица – в другом. Их уже знакомили между собой. С учетом того, что это приматы и живут они большими группами, они в принципе понравились друг другу, я думаю, что в дальнейшем они будут жить в одном вольере большой семьей.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -10

В их рационе – насекомые, овощи, фрукты и творожок. Новички и вовсе любят полакомиться у зоотехников с рук. Это очень шустрые и любопытные приматы. В вольере есть импровизированные лианы, деревья и даже игрушки.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -13

Татьяна Ильясова-Кононова:
Теплолюбивых хищников тоже можно увидеть за стеклом. Это, например, шимпанзе, мангусты, сервалы, оцелоты, лемуры. Но, конечно, некоторую часть птиц околоводных у нас нет возможности выставлять зимой, они находятся просто в теплых помещениях зоопарка.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -16

Начиная с февраля, вся страна ждет, когда проснется медведь Тристан. Но, как выяснилось, он и вовсе может не впасть в спячку.  

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -19

Татьяна Ильясова-Кононова:
Сейчас мы надеемся, что наш медведь Тристан заснет. Но его соседка Нюра, к сожалению, и в прошлом году почти не спала, и в этом году вряд ли заляжет. По поведению не видно, чтобы она засыпала. Такое в неволе случается, ничего страшного, корм всегда есть. Будем поддерживать и наблюдать.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -22

Удивительно и то, что многие южные обитатели давно адаптировались к белорусской зиме и легко переносят холода.

Татьяна Ильясова-Кононова:
Страусы, например, остаются зимовать на улице. Львы могут выходить на улицу. У крупных кошек есть внутренние отапливаемые помещения. То есть у них есть выбор: они могут находиться в тепле внутри или выйти на улицу, что они часто делают: отдыхают, играют в снегу, для них это абсолютно нормально.

Страусы выдерживают морозы до 10 градусов ниже нуля. То же можно сказать о верблюдах, зебрах, ламах и альпаках. С последними мы познакомились поближе. Латышский интеллигент – так здесь называют Каштана. Несмотря на внушительную родословную, он непривередлив и ужился с другими парнокопытными.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -25

Ирина Климчук:
Это новый питомец в Минском зоопарке, до этого у нас вообще альпак не было. Это самец, приехал из Рижского зоопарка. Так как он каштановой окраски, назвали его Каштан, ему два года. Он хорошо и быстро адаптировался, по приезду уже сразу радовал наших посетителей своим присутствием.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -28

Любознательный и жизнерадостный – так отзываются о нем работники зоопарка. Правда, к русскому языку Каштан привык не сразу: долгое время о себе давало знать прибалтийское происхождение. Но лингвистические способности у этого чистокровного носителя уникальной шерсти все же есть, поэтому он быстро стал понимать новые команды. Кроме всего, этот вегетарианец – настоящий гурман.

Ирина Климчук:
Он любит кушать сено в зимний период, различные веточки, им приносят веники, они объедают сухие листики. И, конечно же, наши посетители их балуют морковкой, тыквой. Вообще копытные очень любят батон.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -31

Правда, лучше приобрести специальную смесь для кормления в самом зоопарке. А вафельный стаканчик, в котором она продается, станет особым лакомством для травоядных. Узнали и особенности зимовки альпак.

Ирина Климчук:
Альпака – это родственник верблюда и ламы. У него есть шерсть – хороший утеплитель. Им не страшны холода. До минус 10 они спокойно выдерживают. Если минус 10, то тогда их не выпускают на улицу, закрывают в домике. У нас открытый вольер, где они свободно гуляют, открыта дверь в теплое помещение, где есть батареи, обогреватели, а также подстилка – солома, сено, опилки. Кстати, наш альпака сразу вывалялся в опилках, сейчас у него такой непрезентабельный вид, но он у себя дома, поэтому имеет право.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -34

У лам этой осенью пополнение: две недели назад на свет появился большеглазый малыш. Радостное событие произошло ночью, о нем первыми узнали сторожа. А уже через несколько часов детеныш ламы стал на ножки.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -37

Ирина Климчук:
Это девочка, Веснушка, самец у нас Шурик. У Веснушечки 2 года назад родилась самка, она еще такая средняя, не доросла до взрослой ламы. И маленький детеныш ламы – это самец, пока имя ему еще не придумали. Сейчас он питается молоком мамы, от нее он не отходит. Живут они в теплом домике, если им холодно, они могут пойти погреться. Живут они вместе с овечками, поэтому компания у них там большая, веселая, шерстяная и теплая.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -40

Пока проворный племянник верблюдов подрастает, идем знакомиться с еще одно любопытной парочкой.

Анна Сушкова, корреспондент:
Расскажите о новом жителе этого вольера: откуда он приехал, сколько ему лет и как его зовут?

Ирина Климчук:
Это последнее приобретение. Буквально на днях привезли нового зубра, молодого, ему пока всего лишь год. Клички у него пока еще нет, потому что он жил до этого в могилевском зоосаде, там у них большое разведение зубров, их свыше 80. А сейчас он в компании с нашей самочкой, Мулаткой, которая 2 года назад родила двойняшек – Бяшу и Буяшу. И вот мы продали Бяшу и Буяшу в Гродно и приобрели нового самца для Мулатки для дальнейшего разведения зубров.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -43

Невеста старше жениха, ей пять лет. Мулатка попала в Минск из Московского зоопарка. Хотя первое знакомство с суженым уже состоялось, потомства можно ждать не раньше, чем через два года: гостю из Могилева еще нужно подрасти.

Ирина Климчук:
Они сейчас притираются друг к другу, присматриваются. Буквально вчера их только высадили в общий вольер, потому что до этого они были отдельно, адаптировались. Не дерутся, это уже хорошо.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -46

У этих красавцев любимое лакомство – арбузные корки. Их белорусские бизоны всегда ждут с нетерпением. А вот холода этим исполинам нипочем.

Татьяна Ильясова-Кононова:
Волки, лисы, зубры, олени – это животные нашей полосы и наши погодные условия переживают спокойно. Во всех вольерах есть стены, которые дают защиту от ветра, всегда есть, где укрыться, спрятаться. Есть домики-будки. Стараемся также класть сено, чтобы они могли свои домики сами утеплять, еловыми ветками накрываем домики. В этот период немножко увеличиваем рацион, потому что животные теряют больше энергии в холод. У хищников отменяются разгрузочные дни, которые летом обязательно присутствуют.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -49

А еще в Минском зоопарке, как и везде, готовятся к Новому году.

Ирина Климчук:
Сейчас у нас конкурс новогодней елки. И минчане, и белорусы из других городов тоже участвуют в этом конкурсе. У нас около 125 заявок, мы ждем елочки в зоопарк и будем украшать территорию. Домик Деда Мороза у нас будет работать, экзотариум у нас будет в елочках.

«Львы часто играют в снегу, для них это абсолютно нормально». Как зимуют животные в Минском зоопарке -52

Самых маленьких посетителей совсем скоро встретит Дед Мороз: в зоопарке разместится одна из резиденций зимнего волшебника. Сезон чудес откроет «Операция «С Новым годом», или Хочу на елку!».    

Ирина Климчук:
К нам приезжает Дед Мороз, мы все вместе отправляемся открывать домик Деда Мороза. Он там селится со зверюшками, общается с ребятами, подводятся результаты конкурса новогодней елки. Дедушка Мороз лично будет награждать победителей.    

# Зоопарк # Животные # Татьяна Ильясова-Кононова # Ирина Климчук # Анна Сушкова # Фотофакт # Человек и животные

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