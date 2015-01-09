Пользователи Интернета пришли в восторг от поросенка на льду (видео)

Новости США. Поросенок по кличке Пинни, похоже, претендует на роль звезды Интернета. Видео, на котором маленькая свинка упала на бок и скользит по обледеневшему тротуару, на YouTube собрало почти миллион просмотров.

Хозяин поросенка – фермер Рики Гиндлесбергер из штата Пенсильвания – на своей странице в социальной сети посоветовал всем быть постороннее зимой.

Рики Гиндлесбергер, фермер, хозяин поросенка:

Будьте осторожны на льду! Даже Пинни не смог справиться! Он так усердствовал и прижимался ко льду своим брюшком, что почти растопил его!

Видео растрогало пользователей Интернета. Многие даже заинтересовались, не ушибся ли поросенок. Реакция хозяина последовала незамедлительно. Он опубликовал фотографию, на которой Пинни лежит в доме на ковре, и, кажется, он всем доволен. Снимок сопровожден комментарием: «Больше никакого скольжения на льду!».