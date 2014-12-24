Италия: разукрашенных собак породы чау-чау в цирке выдавали за панд

Новости Италии. Сотрудников итальянского бродячего цирка уличили в обмане. Двух белых щенков породы чау-чау за дрессированных панд.

Как сообщает местная пресса, за фотографию с «пандами» они брали больше, чем за снимок с любыми другими животными цирка.

Неизвестно, как долго это могло продолжаться, если бы обман случайно не раскрыли защитники животных. Подобное обращение с собаками возмутило защитников животных. Собаки изъяты. Отмечается, что сейчас они чувствуют себя хорошо.



Выяснилось, что животных привезли из Венгрии, оформив фальшивые ветеринарные паспорта.

Директор цирка обвинения отрицает, говорит, что собак за панд никто никогда не выдавал, «ведь это кощунство».

Чтобы заработать, мошенники, зачастую, готовы идти на многое. Даже отбирать последнее у нуждающихся. Недавно мы рассказывали о благотворительном фонде, наживающийся на желании фирм и предпринимателей помочь детям. История началась с электронной рассылки. На почту туристической фирмы, где Алена работает заместителем директора, пришло письмо от благотворительного проекта с просьбой помочь детям-сиротам. В организации сладкого стола либо оплатой арендованных машин. Алена с коллегами выбрала первый вариант, но сладкие угощения никто забирать не спешил. В течении целых пяти дней. Что было дальше – смотрите видео.