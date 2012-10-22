Под Брестом серая ворона поселилась в курятнике - куры приняли её как родную

Новости Беларуси. В курятнике, который содержит семья Костючиков в деревне Страдечь Брестского района, поселилась обычная серая ворона. Каждый вечер она возвращается домой, устраивается на насесте и отдыхает вместе с другими домашними пернатыми. Хозяева необычную обитательницу полюбили и, говорят, если ворона не возвращается в курятник, волнуются, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйка подворья Евгения Кондратьевна диву даётся: сколько живёт — такого ещё не видела.

Евгения Костючик, жительница деревни Страдечь:

Это мне уже 77 лет 14 октября будет. Но впервые такое чудо. Целое лето она с нами. Откуда-то взялась. Уже месяца три она здесь.

Первое время куры ворону не признавали, беспокойно кудахтали и пугались. Гостья тоже осторожничала, находилась больше в стороне. Но потом все друг к другу привыкли. По словам хозяев, у птицы немного повреждено крыло. По всей видимости, именно это и заставило её искать новое пристанище.

Пётр Костючик, житель деревни Страдечь:

Я уже смотрю, не прилетит - волнуюсь. Уже привыкли к ней, переживаем. Иногда не прилетит, так думаем: может кошка поймала или уже улетела. Сколько будет, столько будем за ней смотреть и закрывать в курятник. Пусть ночует, как говорится, не жалко нам.

Кому-то и вороны жалко, а у кого-то сердце не дрогнуло выбросить на произвол судьбы щенков. Под забором дома этого же семейства Костючиков ютятся пятеро малышей. Кто-то подбросил их, рассчитывая на сочувствие деревенских жителей. Обессилевшие от голода щенки, скромно и грустно ждут своих новых благородных хозяев.