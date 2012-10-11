Четвероногая Барби – лучший питомец месяца CTV.BY - любит бананы, персики, яблоки, морковь

Сегодня мы знакомим вас с очередным питомцем месяца – прекрасной малышкой Барби и ее не менее очаровательной хозяйкой Алиной!

Барби – очаровательный йоркширский терьер, который появился в семье Алины всего полгода назад! Это настоящая красотка полностью соответствует своему имени! В ее собачьем гардеробе шесть платьев и не меньшее количество хвостатых поклонников.

Алина Миронович, хозяйка питомца месяца:

У Барби есть друг – мальчик йорк Арчик. Она с ним дружит, периодически вместе гуляют. Она вроде и хочет с ним дружить, но боится, а он подходит, обнюхивает.

Как и подобает даме, у Барби в рационе только самая здоровая пища, пускай и не совсем привычная для собаки. Бананы, персики, яблоки, морковь – вот излюбленные лакомства йорка! Хозяйка Алина тщательно следит не только за рационом своей любимицы, но и за ее прекрасным внешним видом.

Алина Миронович, хозяйка питомца месяца:

Постоянно стрижем ей уши. И блестками их покрываем. Сейчас уже почти смылось, но вообще она у нас почти всегда с блестками на ушах ходит.

Несмотря на то, что малышка весит всего чуть больше килограмма, амбиции у нее совсем не игрушечных размеров!

Алина Миронович, хозяйка питомца месяца:

У нее есть любимая игрушка – корова, она с ней все время играет. Она постоянно берет ее в зубы и пытается прыгать на диван. У нее это почти никогда не получается, потому что игрушка больше и тяжелее ее!

Барби – всеобщая любимица, которая спит исключительно в кровати со своей хозяйкой. Алина малышку балует, несмотря на это, йорк растет умной и послушной собакой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алина Миронович, хозяйка питомца месяца:

Барби посторонних не боится, никогда не гавкает. Очень спокойно реагирует на новых людей, гостей. Сразу бежит, облизывает. Очень дружелюбная!