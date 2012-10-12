Самых крупных в мире грызунов, капибар, привезли в минский зоопарк

Новости Беларуси. Численность зоосада пополнилась тремя капибарами. Самец и две самки приехали к нам из Чехии, а родом грызуны из Южной Америки. Новые обитатели пока еще совсем юны. Но уже имеют внушительные размеры. Длина взрослого животного достигает метра.

Для капибаров подготовили серьезную жилплощадь с бассейном. Специалисты надеются, что столичные доброжелательные грызуны обзаведутся потомством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кононова, младший научный сотрудник минского зоопарка:

У нас они молодые пока еще, им всего полгода-год, поэтому они еще не очень большие. Вообще взрослые капибары могут достигать до 70 килограмм.