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Самых крупных в мире грызунов, капибар, привезли в минский зоопарк

12 октября 2012 19:02
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Новости Беларуси. Численность зоосада  пополнилась тремя капибарами. Самец и две самки приехали к нам из Чехии, а родом грызуны из Южной Америки. Новые обитатели пока  еще совсем юны. Но уже имеют внушительные размеры. Длина взрослого животного достигает метра.

Для капибаров подготовили серьезную жилплощадь с бассейном. Специалисты надеются, что столичные доброжелательные грызуны обзаведутся потомством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кононова, младший научный сотрудник минского зоопарка:
У нас они молодые пока еще, им всего полгода-год, поэтому они еще не очень большие. Вообще взрослые капибары могут достигать до 70 килограмм.

# Зоопарк # Животные

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