Стадо овец вломилось в магазин горнолыжного курорта

Новости Австрии. Владельцы магазина спортивной экипировки одного из горнолыжных курортов Австрии пришли в замешательство при виде необычных посетителей. 80 овец буквально ворвались в торговый зал, рассказывает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.
Владельцы магазина не только не рассержены, но и отпускают шутки по поводу инцидента.
Представитель магазина Intersport:
Мы думаем, что одна из овец увидела свое отражение в зеркале и пришла, чтобы его внимательнее рассмотреть.
Пресс-секретарь магазина Intersport:
И, будучи овцами, конечно, остальные решили последовать ее примеру.
Этот случай далеко не первый на этом курорте. В 2011 году магазин спортивной одежды посетила корова. Тогда владелец животного Ганс Шредер оплатил все «покупки», которые успела растоптать или съесть его Лаура.
Ганс Шредер, хозяин коровы:
Я должен был купить все - даже бюстгальтеры, которые Лаура успела примерить.
В настоящее время ведутся переговоры между адвокатами и владельцем овец о сумме выплаты причиненного ущерба.