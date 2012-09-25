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Стадо овец вломилось в магазин горнолыжного курорта

25 сентября 2012 14:17
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Новости Австрии. Владельцы магазина спортивной экипировки одного из горнолыжных курортов Австрии пришли в замешательство при виде необычных посетителей. 80 овец буквально ворвались в торговый зал, рассказывает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Владельцы магазина не только не рассержены, но и отпускают шутки по поводу инцидента.

Представитель магазина Intersport:
Мы думаем, что одна из овец увидела свое отражение в зеркале и пришла, чтобы его внимательнее рассмотреть.

Пресс-секретарь магазина Intersport:
И, будучи овцами, конечно, остальные решили последовать ее примеру. 

Этот случай далеко не первый на этом курорте. В 2011 году магазин спортивной одежды посетила корова. Тогда владелец животного Ганс Шредер оплатил все «покупки», которые успела растоптать или съесть его Лаура.

Ганс Шредер, хозяин коровы:
Я должен был купить все - даже бюстгальтеры, которые Лаура успела примерить.

В настоящее время ведутся переговоры между адвокатами и владельцем овец о сумме выплаты причиненного ущерба.

# Домашние животные # Фотофакт # Животные

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