«Даже спят вместе на диване». Малышу купили настоящую свинку, посмотрите, что из этого вышло

Дети часто просят родителей завести питомца: кошку, собаку или попугайчика. Но иногда они бывают особенно изобретательными и хотят не совсем обычного друга. Этому мальчику купили поросенка, потому что ему очень нравился мультик «Свинка Пеппа». Посмотрите, что из этого вышло. Как сообщает Daily Mail, 19-летняя Ханна Константин из города Ли (Великобритания) купила сыну настоящую свинью. Тедди всего 13 месяцев, он обожает играть с животными. Ханна нашла объявление в интернете, поросёнок оказался среднего размера, почти как собака.

Фото: Iain Watts/Caters News

Когда малыш впервые увидел нового друга, он долго смеялся. Теперь мальчик и животное вместе смотрят мультики. Кстати, свинку тоже назвали Пеппа. Ханна и ранее задумывалась о покупке питомца, но подтолкнула ее к этому ответственному шагу именно любовь сына к мультику и животным. Девушка рассказала, что они с Тедди довольно часто ходили на контактные фермы. Так она и поняла, что малыш действительно любит животных. Теперь Тедди смотрит мультики со своим новым другом, который всегда находится рядом с ним на диване.

Фото: Iain Watts/Caters News