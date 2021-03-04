«Даже спят вместе на диване». Малышу купили настоящую свинку, посмотрите, что из этого вышло
Дети часто просят родителей завести питомца: кошку, собаку или попугайчика. Но иногда они бывают особенно изобретательными и хотят не совсем обычного друга. Этому мальчику купили поросенка, потому что ему очень нравился мультик «Свинка Пеппа». Посмотрите, что из этого вышло.
Как сообщает Daily Mail, 19-летняя Ханна Константин из города Ли (Великобритания) купила сыну настоящую свинью. Тедди всего 13 месяцев, он обожает играть с животными. Ханна нашла объявление в интернете, поросёнок оказался среднего размера, почти как собака.
Фото: Iain Watts/Caters News
Когда малыш впервые увидел нового друга, он долго смеялся. Теперь мальчик и животное вместе смотрят мультики. Кстати, свинку тоже назвали Пеппа. Ханна и ранее задумывалась о покупке питомца, но подтолкнула ее к этому ответственному шагу именно любовь сына к мультику и животным.
Девушка рассказала, что они с Тедди довольно часто ходили на контактные фермы. Так она и поняла, что малыш действительно любит животных. Теперь Тедди смотрит мультики со своим новым другом, который всегда находится рядом с ним на диване.
Фото: Iain Watts/Caters News
Ханна сказала: «Если свинка хрюкает или издает звук, Тедди начинает повторять. Сейчас она его лучший друг, особенно в условиях изоляции, когда ты не можешь часто ходить в гости».
Малыш делится своей игрушкой с животным, поскольку они оба любят детский игровой туннель, который Ханна специально купила после того, как прочитала, что свиньям нравится играть с ним.
Ханна добавила: «Пеппе нравится играть с игрушками Тедди, особенно с теми, которые гремят или издают звуки. А когда друзья устают, они вместе спят на диване».
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